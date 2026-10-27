El respaldo de datos, la recuperación ante desastres y los centros de datos alternos tienen costos distintos según el nivel de disponibilidad requerido. Una solución básica puede costar cientos de dólares al mes, mientras que una infraestructura de alta disponibilidad puede exigir inversiones millonarias. Foto: Composición Gestión.
El respaldo de datos, la recuperación ante desastres y los centros de datos alternos tienen costos distintos según el nivel de disponibilidad requerido. Una solución básica puede costar cientos de dólares al mes, mientras que una infraestructura de alta disponibilidad puede exigir inversiones millonarias. Foto: Composición Gestión.
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Isabel Aranda
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Los sistemas tecnológicos de las empresas deben contar con mayores niveles de protección ante el riesgo de interrupciones que paralicen sus operaciones.

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