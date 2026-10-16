El uso de contraseñas repetidas, la falta de verificación de páginas web y los intentos de suplantación pueden exponer sus cuentas bancarias. Especialistas explican qué medidas tomar para reducir estos riesgos. Foto: Composición Gestión.
El uso de contraseñas repetidas, la falta de verificación de páginas web y los intentos de suplantación pueden exponer sus cuentas bancarias. Especialistas explican qué medidas tomar para reducir estos riesgos. Foto: Composición Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Isabel Aranda
mailIsabel Aranda

El avance de las amenazas informáticas incrementa los riesgos de robo de información personal y financiera. En el marco del Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, resulta clave revisar qué tan seguras son nuestras contraseñas, cómo verificamos la autenticidad de las páginas web y qué señales permiten identificar posibles suplantaciones de entidades financieras.

TE PUEDE INTERESAR

Perú invierte más en ciberseguridad que la región y el mundo en 2 frentes: ¿no teme a la IA?
Talento femenino en tecnología: ¿qué perfiles concentran hoy la demanda?
Para Bill Gates, los ciberataques son el principal riesgo actual de la IA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.