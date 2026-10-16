Según la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras 2026, elaborada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aún existen oportunidades de mejora en las prácticas de seguridad digital de los peruanos.

El estudio revela que solo el 26% de los adultos cambia sus contraseñas con regularidad, mientras que el 57% revisa si una página web es segura antes de realizar una transacción financiera. Además, apenas cuatro de cada 10 personas verifican que los productos financieros ofrecidos en línea provengan de entidades reguladas.

Ante este panorama, especialistas advierten que proteger las cuentas digitales no solo implica cambiar las contraseñas periódicamente, sino también evitar reutilizarlas en distintas plataformas, reconocer posibles intentos de fraude y actuar con rapidez ante la sospecha de que los datos personales hayan sido comprometidos.

¿CUÁNDO SE DEBEN CAMBIAR LAS CONTRASEÑAS?

De acuerdo con Juan Carlos Chong, jefe del departamento de educación e inclusión financiera de la SBS , la encuesta considera una frecuencia de seis meses para medir .

En esa línea el funcionario consideró que todavía es necesario desarrollar hábitos de seguridad digital, especialmente en el uso de las cuentas financieras.

Asimismo, Chong recomendó evitar usar contraseñas basadas en datos personales fáciles de deducir, como fechas de cumpleaños, y no compartirlas ni guardarlas en lugares de fácil acceso.

También aconsejó utilizar claves diferentes para cada plataforma, a fin de reducir el riesgo de que una filtración comprometa varias cuentas.

Por su parte, Javier More, coordinador del área académica de Tecnologías de la Información de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima , sostuvo que no existe una periodicidad universal para cambiar contraseñas. Según explicó, las recomendaciones actuales priorizan el nivel de riesgo.

“Antes, muchas empresas exigían cambiar la clave cada 60 o 90 días. Hoy ese criterio está superado. Para el usuario común, regularidad debería entenderse como una revisión periódica de sus cuentas importantes, por ejemplo, un plazo razonable es una vez al año” manifestó a Gestión.

Solo el 26% de los adultos cambia sus contraseñas con regularidad, según la SBS y el CAF. Especialistas advierten qué prácticas pueden comprometer la seguridad de sus cuentas y poner en riesgo su dinero. Foto: iStock.

Además, el especialista citó las directrices de identidad digital del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), que recomiendan no exigir cambios periódicos de contraseñas, salvo que existan indicios de que han sido comprometidas.

More también recomendó utilizar contraseñas largas y difíciles de adivinar, diferentes para cada servicio, y activar el doble factor de autenticación para reforzar la seguridad de las cuentas.

“Si bien el dato de la encuesta de la SBS y el CAF es útil, la solución no es cambiar la clave cada mes o tres meses, sino más bien activar mecanismos como contraseñas largas, diferentes en cada servicio, y activar el doble factor de autenticación” indicó.

CLAVE ÚNICA PUEDE EXPONER VARIAS CUENTAS

¿Utilizas la misma contraseña para acceder a varios servicios? Esta práctica no es recomendable, pues si una de tus cuentas sufre una filtración de datos, las demás también podrían quedar expuestas, incluidos tu correo electrónico, tus redes sociales y tus servicios financieros.

More advirtió que, si un delincuente obtiene una clave compartida, puede intentar utilizarla para ingresar a otros servicios. Además, agregó que el correo electrónico es especialmente sensible porque suele utilizarse para recuperar acceso a otras cuentas.

“El riesgo es mayor con el correo electrónico, porque ahí llegan los enlaces para recuperar las claves de casi todas las demás cuentas. Si alguien toma el control del correo, puede cambiar las contraseñas de los otros servicios e incluso reemplazar el correo de recuperación”, puntualizó.

Para reducir estos riesgos, el especialista recomienda utilizar una contraseña distinta para cada plataforma y activar mecanismos adicionales de seguridad.

CÓMO IDENTIFICAR UNA PÁGINA WEB FRAUDULENTA

La encuesta de la SBS y el CAF también reveló que el 57% de los adultos revisa si una página web es segura antes de realizar una transacción. No obstante, comprobar únicamente si aparece un candado o si la dirección comienza con HTTPS no garantiza que el sitio pertenezca a una entidad legítima.

En esa línea, Javier More explicó que las páginas fraudulentas también pueden contar con conexiones cifradas. Por eso, recomendó verificar cuidadosamente el dominio, ya que los delincuentes pueden registrar direcciones muy similares a las originales, con ligeros cambios en las letras.

Los hackers éticos buscan debilidades en las redes informáticas de las organizaciones para reforzar los sistemas y prevenir ataques.

Por otro lado, Juan Carlos Chong, aconsejó evitar las compras impulsivas, así como desconfiar de los mensajes que buscan generar urgencia.

“Tratar de no hacer compras o operaciones por impulso [...] generalmente estas plataformas tienen un sistema de ingeniería social que, lo que hace es tratar de llegar al usuario en los momentos donde tiene mayor tipo de vulnerabilidad” indicó a Gestión.

El vocero de la SBS también recomendó consultar directamente con la entidad financiera cuando existan dudas sobre la autenticidad de una comunicación.

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En contraste, para reducir la exposición a sitios fraudulentos, More aconsejó ingresar a los servicios desde sus aplicaciones oficiales o escribir directamente la dirección web, en lugar de utilizar enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos u otros canales

Ambos especialistas coincidieron que es mejor realizar operaciones financieras desde dispositivos y conexiones confiables, evitando por completo redes wifi públicas.

¿QUÉ HACER ANTE UN POSIBLE FRAUDE FINANCIERO?

Ante la sospecha de robo de contraseñas o la detección de operaciones no reconocidas, los usuarios deben contactar inmediatamente a su entidad financiera para solicitar el bloqueo de las cuentas, tarjetas o productos que podrían haber sido vulnerados y evitar nuevas transacciones fraudulentas.

En este contexto, Juan Carlos Chong, vocero de la SBS manifestó que al identificar este escenario, se debe cambiar las contraseñas afectadas desde un dispositivo confiable, cerrar las sesiones abiertas y proteger el correo electrónico asociado a las cuentas.

Por su parte, Javier More advirtió que si una persona pierde repentinamente la señal de su celular sin explicación o recibe una notificación sobre un cambio de chip que no solicitó, el especialista aconseja contactar inmediatamente al operador telefónico, pues podría tratarse de una duplicación fraudulenta de la tarjeta SIM.

En un entorno de mayor digitalización de los servicios financieros, utilizar claves únicas, verificar las páginas antes de realizar operaciones y reaccionar rápidamente ante señales de riesgo son medidas que pueden contribuir a proteger tanto la información personal como el dinero de los usuarios.