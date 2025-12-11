Una contraseña es muchas veces la única barrera que impide que alguien acceda a tu información, a través de correo, redes sociales, banca en línea o servicios de compras. Si esta contraseña no es segura puedes ser víctima de suplantación y robo.

ESET, empresa de detección de amenazas, confirmó en informes recientes: 123456 es ser la contraseña más usada en 2025, lo que pone en serio riesgo la integridad de los datos e información sensible de las personas, trasciende las generaciones y no pasa de moda.

La empresa compartió las contraseñas más usadas por los usuarios según su generación (Z, X, millennials y baby boomers).

Un informe reciente de NordPassy otro de Comparitech destacan que 123456 fue la contraseña másutilizada en 2025, y el 25% de las 1,000 contraseñas principales consisten únicamente en números. Ello, deja en evidencia que las personas optan por credenciales simples y hasta obvias, en perjuicio de la seguridad de su información personal y sensible.

“Una de las principales conclusiones que se desprenden de uno de los reportes es que la costumbre de usar contraseñas débiles y predecibles trasciende las generaciones. No importa el rango etario de las personas: en cada una de las categorías 123456 está en el top de las claves más elegidas para acceder a cuentas, servicios y plataformas online”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

“Es decir, un nativo digital que la mayor parte de su vida trascurrió en el mundo online, adopta la misma práctica riesgosa y poco prudente que una persona de 70 años, con, tal vez, menos conocimientos o que usa el celular solo para hablar por teléfono o mensajear”, agregó.