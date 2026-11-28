La aerolínea española, Plus Ultra, informó su intención de cerrar sus operaciones y despedir a sus 659 trabajadores, de acuerdo con fuentes sindicales citadas por EFE.

Vale añadir que la empresa negocia un expediente de regulación de empleo (ERE) para toda su plantilla, mas admite que carece de liquidez para el pago de nóminas e indemnizaciones, según el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla).

Además, la aerolínea ha suspendido sus vuelos a Argentina, Perú y Colombia, en un contexto marcado por su proceso de reestructuración financiera, y agravado por el encarecimiento del combustible, costos operativos y deudas a acreedores.

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Un avión de la aerolínea española Plus Ultra. Firma se encuentra en la lona por crisis financiera. Foto: Plus Ultra

La firma española no ha logrado captar nuevos inversores a pesar de que el holding SEPI estaba interesado en ayudarla a encontrar socios. Dicha matriz ya le concedió a Plus Ultra un préstamo por 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas en 2021.

El sindicato USO del sector aéreo exigió a la compañía Plus Ultra que “aclaren las numerosas cuestiones económicas que siguen sin estar suficientemente justificadas” entregadas a los trabajadores.

“La sensación que nos deja esta reunión es que existe demasiada prisa por liquidar la empresa y quitarse de encima a los trabajadores, sin haber aclarado antes cuestiones económicas de enorme relevancia”, lamentaron desde el frente sindical.

Con información de EFE.