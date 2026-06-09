IATA proyecta que las ganancias del sector aviación se reducirán casi a la mitad. (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)
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Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

, según indicó su director general, Willie Walsh.

Durante su discurso en

El sector enfrenta problemas de cadena de suministro aeroespacial,

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Ante este escenario, IATA prevé un aumento del 70% interanual en el precio promedio del combustible para aviones, lo que significa que se recaudarían US$ 100,000 millones adicionales en la factura global de combustible del sector.

Si bien

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“Teniendo todo esto en cuenta, prevemos que la rentabilidad se reducirá a la mitad. Los beneficios netos caerán de US$ 45,000 millones a US$ 23,000 millones en 2026, y los márgenes netos del 4.2% al 2%”, señaló Walsh.

Walsh precisó que las encuestas de IATA muestran que el 86% de los viajeros espera que las tarifas reflejen la evolución del precio del petróleo.

Además, el 49% de los encuestados planea gastar más en viajes que el año anterior, lo que avisora una temporada alta en el verano del hemisferio norte.

“La gran incógnita es cuánto tiempo podrán los viajeros y transportistas tolerar los mayores costos de conectividad”; añadió.

IATA proyecta que las ganancias del sector aviación se reducirán casi a la mitad. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión
IATA proyecta que las ganancias del sector aviación se reducirán casi a la mitad. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión
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Por otro lado, las aerolíneas en este contexto enfrentan costes de combustible más altos debido a que sus flotas son menos eficientes de lo que se había planeado, ya que fabricantes de aviones y motores no habrían entregado a tiempo lo estipulado.

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Pedidos de aeronaves

Walsh mencionó que la cartera de pedidos de aeronaves supera las 18 mil unidades y la edad media de la flota llegó a un récord de 15.2 años. Además, faltan más de 5 mil aeronaves de reemplazo más eficientes en consumo que las aerolíneas habían incorporado en sus previsiones, lo que implica perder mejoras de eficiencia y, al mismo tiempo, afrontar mayores tarifas de arrendamiento y costos de mantenimiento.

“La cadena de suministro es uno de los muchos temas en los que se necesita una voz fuerte por parte de las aerolíneas. Por eso, IATA, a petición de nuestra Junta Directiva, está invirtiendo significativamente para defender con mayor eficacia sus necesidades”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.

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