La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) prevé que se reducirá casi a la mitad las ganancias estimadas del sector aviación a nivel mundial, según indicó su director general, Willie Walsh.

Durante su discurso en la 82 Asamblea General de la IATA, el ejecutivo mencionó que la aviación atraviesa nuevamente un periodo complejo e impredecible, tras la pandemia de la covid-19.

El sector enfrenta problemas de cadena de suministro aeroespacial, la guerra en Ucrania, tensiones geopolíticas, cambios en las políticas comerciales y el impacto de la guerra en Medio Oriente, que encareció los precios de los combustibles.

Ante este escenario, IATA prevé un aumento del 70% interanual en el precio promedio del combustible para aviones, lo que significa que se recaudarían US$ 100,000 millones adicionales en la factura global de combustible del sector.

Si bien la demanda de transporte aéreo se mantiene pese a que las aerolíneas han subido las tarifas, se espera un crecimiento más lento de 2.1% en pasajeros y 0.7% en carga.

“Teniendo todo esto en cuenta, prevemos que la rentabilidad se reducirá a la mitad. Los beneficios netos caerán de US$ 45,000 millones a US$ 23,000 millones en 2026, y los márgenes netos del 4.2% al 2%”, señaló Walsh.

Walsh precisó que las encuestas de IATA muestran que el 86% de los viajeros espera que las tarifas reflejen la evolución del precio del petróleo.

Además, el 49% de los encuestados planea gastar más en viajes que el año anterior, lo que avisora una temporada alta en el verano del hemisferio norte.

“La gran incógnita es cuánto tiempo podrán los viajeros y transportistas tolerar los mayores costos de conectividad”; añadió.

IATA proyecta que las ganancias del sector aviación se reducirán casi a la mitad. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión

Por otro lado, las aerolíneas en este contexto enfrentan costes de combustible más altos debido a que sus flotas son menos eficientes de lo que se había planeado, ya que fabricantes de aviones y motores no habrían entregado a tiempo lo estipulado.

Pedidos de aeronaves

Walsh mencionó que la cartera de pedidos de aeronaves supera las 18 mil unidades y la edad media de la flota llegó a un récord de 15.2 años. Además, faltan más de 5 mil aeronaves de reemplazo más eficientes en consumo que las aerolíneas habían incorporado en sus previsiones, lo que implica perder mejoras de eficiencia y, al mismo tiempo, afrontar mayores tarifas de arrendamiento y costos de mantenimiento.

“La cadena de suministro es uno de los muchos temas en los que se necesita una voz fuerte por parte de las aerolíneas. Por eso, IATA, a petición de nuestra Junta Directiva, está invirtiendo significativamente para defender con mayor eficacia sus necesidades”, puntualizó.