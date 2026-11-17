Guilhem Mallet, gerente general de Air France – KLM para América Latina, destacó que la ruta de pasajeros Lima-Paris operada por Air France crece 16% de enero a octubre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. En ese avance, destacó el aporte de los segmentos corporativo, ocio (vacacional) y estudiantil.

En función de las nuevas relaciones comerciales, tendencias de viaje y estacionalidades, mencionó que los tres grupos tienen el mismo potencial de seguir creciendo.

Para el holding de aerolíneas, Lima es una de las operaciones más importantes de América Latina en términos de crecimiento y perspectivas. En el mercado doméstico, el ejecutivo mencionó que tienen acuerdos con Sky y Latam para que los pasajeros de Europa puedan conectar los destinos nacionales.

En la actualidad, refirió que Air France opera siete vuelos semanales en la ruta Lima-Paris; y KLM, la misma cantidad de frecuencias en la ruta Lima- Ámsterdam. Este 2026, la primera de esas aerolíneas cumple 15 años en Perú.

Vuelos corporativos: “boom” en vuelos de Lima a China

Dentro del segmento corporativo, Claudia Ruaro, gerente comercial de Air France – KLM en Perú, resaltó que los vuelos de Lima a Asia y, en particular, a China con conexión en Europa registra un “boom” desde el presente año. Dentro del país asiático, mencionó que los destinos más solicitados por los peruanos son Beijing, Shenzhen y otros operados en alianza con China Eastern Airlines.

Las motivaciones son diversas, pero la actividad comercial tiene cierto protagonismo. En gran medida, refirió que el aumento de pasajeros en esa ruta se orienta a asistencias a la Feria Cantón. Asimismo, consideró que la eliminación de la exigencia de visa para peruanos en China fue clave en el aumento del tráfico de pasajeros.

En tanto, destacó que la demanda de vuelos de China a Lima vía Europa también se ha incrementado, principalmente, por pasajeros corporativos de empresas constructoras, mineras y financieras. En esa situación, estimó que las cuestiones geopolíticas que podrían estar restringiendo conexiones en EE.UU. estarían favoreciendo a los hubs de Europa.

Los vuelos de Lima a Asia y, en particular, a China con conexión en Europa registra un “boom” desde el presente año, refiere Air France - KLM.

Impacto de alza de los combustibles: Air France – KLM adopta medidas

Ante el incremento de los costos del petróleo y el jet fuel (para aviación), Mallet reconoció que han tomado medidas para mantener la sostenibilidad de la operación de Air France – KLM. Entre ellas, han optado por un aumento de las tarifas de los vuelos.

Asimismo, vienen asignando más asientos a las categorías premium (Business y Premium) para elevar los tickets.

En ese contexto, afirmó que están invirtiendo en innovaciones, tecnologías y mejora de la atención, de acuerdo con el perfil de cada marca. En Air France, explicó que los recursos se orientan al servicio, experiencia y gastronomía; y en KLM, a la eficiencia e innovación.