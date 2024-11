El grupo Air France-KLM ha decidido subir los precios de sus billetes para 2025 de manera anticipada, en previsión del alza de las tasas a los billetes que el Gobierno francés tiene previsto aprobar en los nuevos presupuestos, confirmaron a EFE fuentes de la compañía.



Se trata de un “aumento masivo e inédito” de las tasas que las compañías aéreas cobran a los pasajeros para entregarlas después al Estado francés por cada billete y, de no comenzar a aplicarlas a los ya en venta para 2025, ello supondría “una pérdida de varias decenas de millones de euros” para las aerolíneas, justificó Air France-KLM en un comunicado.



Así, el grupo decidió el pasado 24 de octubre comenzar a aplicar inmediatamente los aumentos, sin esperar a que el Parlamento apruebe los nuevos presupuestos, pero el incremento afectará solo a los trayectos que vayan a realizarse a partir del 1 de enero de 2025, que es cuando entraría en vigor la medida.



En concreto, las tasas pasarán de 2.63 euros a 9.50 en clase turista en los vuelos nacionales o con destino a otros países de la Unión Europea de Air France, KLM y de su aerolínea de bajo coste Transavia, mientras que en clase ejecutiva pasa de 20.27 a 30 euros.



Para otros vuelos de menos de 5,500 kilómetros, los asientos económicos verán aumentos de unos 7,5 euros (hasta 15 euros en total) y en trayectos de distancias superiores la tasa pasará a ser de 40 euros, en vez de 7.51.



El baremo de las subidas responde a lo que especifica actualmente el proyecto de ley, pero en el caso de que finalmente no se apruebe en esos términos, Air France-KLM procederá “a una regularización para que el montante recaudado sea igual” lo que especifique finalmente la normativa.



Las tasas a los billetes forman parte de las medidas con las que el Gobierno liderado por el primer ministro conservador Michel Barnier espera poner fin al déficit francés y dejarlo en el 5% del PIB para el próximo año, si bien no cuenta con mayoría en el Parlamento.



El proyecto del presupuesto contempla un ahorro de 60,000 millones de euros entre recortes del gasto y aumento de los impuestos.

