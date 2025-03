La aerolínea Air France continúa con su plan de crecimiento en la región y como parte de ello ha programado un incremento en sus vuelos semanales en Perú con su ruta Lima y París, alcanzando un hito después de 13 años de operaciones en el país. Esta decisión se tomó en línea con la creciente demanda de conectividad entre Europa y Perú. ¿Cuántos vuelos habrán?

En concreto, a partir del 4 de agosto de este año, la aerolínea pasará de operar siete a nueve vuelos semanales entre Lima y París, y alcanzará las 10 frecuencias a la semana desde el mes de septiembre. Dicha programación se mantendrá hasta octubre.

Claudia Ruaro, gerente comercial de Air France y KLM para Perú, señaló que parte del buen dinamismo de esta ruta, en el 2024 transportaron a 222,880 pasajeros desde Lima, lo que significó un 11% más que 2023, siendo una de las mejores desempeño de Sudamérica.

“Este crecimiento responde a la creciente demanda de conectividad entre Europa y Perú, brindando más opciones y flexibilidad para nuestros pasajeros de negocios, estudios y turismo. Seguimos apostando por el mercado peruano y reforzando nuestra conectividad global”, dijo Ruaro a través de su cuenta de Linkedin.

Viajes corporativos en recuperación

En su última entrevista con Gestión, Wouter Gregorowitsch, General Manager of the Andean and Central American Region de Air France-KLM, indicó que para este año el holding europeo busca crecer entre 15% y 20% de manera local, impulsado por el aumento de la demanda internacional, recuperación del mercado corporativo y la expansión de los servicios premium.

Asimismo, precisó que, si bien la demanda de viajes de turismo de ocio a Europa sigue siendo relevante, los viajes corporativos se vienen posicionando como una categoría clave en el mercado peruano.

A razón de ello, este tipo de viajes aumentó 70% en 2023 respecto al año previo, para luego reducirse ligeramente en un 3% en 2024, sin embargo, aún se mantiene una concientización entre los viajeros sobre la toma de decisiones de viaje con un propósito. De este modo, la firma prevé retomar el crecimiento sostenido de los viajes corporativos.