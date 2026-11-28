El efecto económico de la visita habría alcanzado a más de 1.2 millones de micro y pequeñas empresas (MYPE) de sectores como comercio, gastronomía, alojamiento, transporte, turismo y manufactura. PRODUCE estimó que alrededor de 1.5 millones de turistas nacionales y extranjeros se desplazaron durante esos días, que las ventas de las MYPE beneficiadas podrían haber aumentado cerca de 20% y que se habrían generado más de 25,000 empleos directos.

Para Loayza, el legado de la visita debería servir como punto de partida para desarrollar el turismo religioso. “Ocasiones y circunstancias no nos faltan”, sostuvo a Gestión, al referirse a la diversidad de celebraciones y expresiones de fe que existen en el país.

Una demanda que trasciende la fe

Un estudio de PROMPERÚ denominado Viajes con sentido de fe 2026, publicado en julio de este año, identificó que el 49% de los peruanos mayores de edad estaría interesado en realizar viajes dentro del país por motivos religiosos. La cifra equivale a más de 11.7 millones de potenciales viajeros y abre una posibilidad para actividades que van desde las peregrinaciones hasta los recorridos culturales y las visitas a iglesias y santuarios.

El interés por este tipo de viajes no se limita a participar en ceremonias religiosas. Entre las experiencias que despiertan mayor interés figuran las actividades culturales con elementos religiosos (19%), las festividades patronales y celebraciones locales (14%) y los recorridos por rutas o circuitos religiosos (13%). También aparecen las procesiones (7%), las peregrinaciones (6%) y las visitas a destinos religiosos emblemáticos (4%).

Otto Regalado, profesor de ESAN y especialista en turismo religioso, consideró que una de las ventajas del turismo religioso es que no necesita partir de cero para atraer visitantes. “El producto ya existe, que es la festividad. Es conocido, las fechas están señaladas con anticipación y está posicionado. Las personas que asisten regularmente son fieles y devotos que incluso hacen promesas para volver a visitar el destino el próximo año”, aseguró. En ese sentido, sostuvo que el reto está en mejorar la experiencia de quienes llegan y aprovechar una demanda que ya tiene una motivación establecida.

En términos de consumo, el especialista estimó que un visitante puede gastar alrededor de S/ 200 por noche durante una festividad religiosa. El desembolso dependerá de la duración de la celebración y de la permanencia en el destino. “Si son festividades de dos o tres noches, estamos hablando de entre S/ 600 y S/ 700 de gasto promedio. La Candelaria, por ejemplo, que es toda una semana, puede representar tranquilamente entre S/ 1,000 y S/ 1,200 si las personas se quedan cinco noches”, detalló.

La dimensión internacional también ayuda a entender el tamaño del segmento. Según un reporte de PROMPERÚ sobre turismo religioso, entre 300 y 330 millones de personas viajan anualmente en el mundo por motivos religiosos o espirituales. Esta cifra representa cerca del 20% del flujo turístico global, proporción que también destacó Loayza a Gestión.

Regiones con potencial, pero con una oferta por desarrollar

Perú cuenta con 387 festividades religiosas y patronales, además de 211 iglesias, 44 catedrales, 31 santuarios y otros recintos de culto, según Mincetur. Para impulsar este segmento, en julio de 2026 el ministerio instaló una mesa técnica para priorizar nueve regiones: Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno.

La visita del papa León XIV también puso en evidencia la capacidad de convocatoria de destinos como Chiclayo, Cusco, Cajamarca y Ucayali. Según Loayza, antes de la llegada del pontífice, los hoteles formales de Chiclayo y Pucallpa ya registraban una ocupación del 100%, mientras que Cusco alcanzaba el 95%.

Las proyecciones regionales reflejaron distintos niveles de movimiento económico. En Lambayeque, se estimaron US$ 500 millones y unos 700,000 visitantes; en Cusco, S/ 72 millones; y en Pucallpa, entre S/ 12 millones y S/ 15 millones, asociados a la llegada de 15,000 a 17,000 personas de otras regiones.

El papa León XIV regresó a Chiclayo, ciudad de Lambayeque donde desarrolló una importante labor pastoral durante varios años antes de asumir el pontificado y que fue sede de varias actividades de su visita al Perú. (Foto: ANDINA)

Sin embargo, para Loayza, contar con atractivos no basta: el desafío es convertirlos en destinos turísticos. “En el Perú tenemos una gran riqueza de recursos turísticos, pero, si no los inventariamos, categorizamos y hacemos parte de un plan de desarrollo turístico local, difícilmente lograremos convertirlos en destinos turísticos”, advirtió. Y resumió: “El destino no aparece espontáneamente”.

Un ejemplo de la capacidad económica de estas celebraciones es la Festividad de la Virgen de la Candelaria, en Puno. En 2026 recibió 92,960 turistas nacionales y extranjeros y generó un impacto estimado de S/ 117.6 millones, según Mincetur. El gasto promedio fue de S/ 1,228 por visitante peruano y S/ 2,180 por extranjero, con efectos en hospedaje, transporte, alimentación, confección de trajes y artesanía.

El calendario religioso y el desafío de invertir

El calendario peruano reúne festividades religiosas en distintas épocas del año. Regalado mencionó, entre otras, la procesión del Señor de los Milagros, la celebración de la Virgen de la Puerta, en Otuzco, y la Virgen del Carmen, en Piura.

“En el caso del Señor de los Milagros, el primer factor es la fe, pero también existe un consumo de productos locales y propios de la procesión, como el turrón, los picarones y los detentes”, indicó. Sin embargo, advirtió que la demanda de las festividades suele concentrarse en fechas específicas: “Es un producto estacional, porque las festividades se dan en una época del año, no es que sean todos los días. Pero sí puede haber un calendario”.

Por ello, recomendó mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios turísticos, pero advirtió que no sería conveniente ampliar la capacidad hotelera únicamente para atender los picos de una festividad. “Si se construyeran más hoteles como para recibir en cada enero, en cada junio, en cada diciembre o noviembre, ¿qué sucedería con esa planta hotelera los 11 meses del año restantes?”, planteó.

Frente a ese escenario, Regalado indicó que las inversiones en infraestructura deberían responder también a las necesidades de los residentes y no depender exclusivamente de la llegada de turistas. “Esta infraestructura, en líneas generales, debe crearse para beneficio de la población local. Estamos hablando de autopistas, carreteras para los accesos, servicios médicos y comercios”, subrayó.

El especialista puso como ejemplo el funcionamiento de los restaurantes: “Uno no puede crear un restaurante esperando que lleguen los turistas. Debe vivir ofreciendo alimentación a la población local y, si los fines de semana recibe más visitantes, eso le permitirá tener ingresos adicionales”.

Regalado propuso desarrollar productos vinculados a las festividades para atraer visitantes durante todo el año. “Podríamos crear productos vinculados a la Candelaria, como una ruta que puedan seguir los turistas o representaciones culturales de menor escala, sin la misma envergadura que durante la semana de la festividad”, explicó. También identificó oportunidades en las vacaciones de julio, enero y febrero, aunque advirtió que las lluvias dificultan los viajes a la sierra en estos dos últimos meses.

En la jornada final de su visita, el papa León XIV acudió a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, antes de participar en la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. (Foto: Giancarlo Ávila / EC)

Una cadena de negocios que va más allá de los hoteles

El turismo religioso también genera oportunidades para proveedores de vestimenta, bandas musicales, comerciantes, artesanos y servicios de transporte. “El sector artesanal está teniendo una importancia especial y una dinámica propia en estas fechas. También destacan las micro y pequeñas empresas, los negocios de souvenirs y merchandising, así como los servicios de transporte”, comentó Loayza.

Sin embargo, no todas las ciudades cuentan con una oferta desarrollada para este segmento. En Pucallpa, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ucayali, Rubén Cerna, señaló que el turismo regional está más vinculado con la Amazonía y las experiencias en la selva, y que todavía no existe un segmento consolidado de turismo religioso.

La exposición internacional que generó la visita de León XIV podría ayudar a posicionar destinos que aún necesitan desarrollar su oferta. “Es una gran oportunidad para el país recibir la visita de un personaje como el Papa, que nos pone en vitrina en el mundo entero”, sostuvo Regalado. No obstante, añadió que el impacto deberá medirse a través de indicadores como el tráfico de pasajeros, la ocupación hotelera y el gasto turístico.

Así, el reto para el sector público y privado será articular las festividades con experiencias, servicios y rutas que puedan comercializarse durante todo el año. La visita del papa dejó cifras importantes para distintos negocios, pero la oportunidad de largo plazo dependerá de que las regiones conviertan sus recursos religiosos y culturales en destinos capaces de atraer viajeros más allá de las fechas de mayor devoción.