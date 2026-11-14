El papa León XIV regresó a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023. Su llegada convocó a miles de fieles que salieron a recibirlo en la región Lambayeque. (Foto: EFE)
El papa León XIV regresó a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023. Su llegada convocó a miles de fieles que salieron a recibirlo en la región Lambayeque. (Foto: EFE)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

La visita del papa León XIV al Perú no solo ha movilizado a miles de personas hacia las ciudades incluidas en su recorrido. También ha puesto bajo los reflectores a destinos que, pese a contar con atractivos turísticos, buscan consolidar una mayor presencia en los circuitos nacionales e internacionales. Chiclayo y Pucallpa son dos de los casos más visibles. El reto para el sector privado y las autoridades será aprovechar esa exposición más allá de los días de actividades del pontífice. ¿Cómo pueden lograrlo?

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