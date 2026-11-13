Ciudadanos ecuatorianos ingresaron al Perú por el Cebaf con destino a Chiclayo para participar en la misa de León XIV. Foto: Andina.
Ciudadanos ecuatorianos ingresaron al Perú por el Cebaf con destino a Chiclayo para participar en la misa de León XIV. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Un total de 1,253 ciudadanos ecuatorianos procedentes de Guayaquil, Loja y El Oro ingresaron al Perú a través del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) con destino a Chiclayo, donde participarán en la .

De acuerdo con los registros del Cebaf, 734 ecuatorianos ingresaron al territorio peruano este jueves 12 de noviembre, mientras que otros 519 lo hicieron un día antes. A este grupo se suman 239 ciudadanos peruanos residentes en Ecuador que también retornaron al país .

Sin embargo, algunos ciudadanos ecuatorianos no llegaron a registrarse en el Cebaf y optaron por ingresar al Perú por el Puente Internacional.

Según explicaron algunos de ellos, el tiempo no les permitió acudir al centro fronterizo y decidieron ingresar por esa vía, pese a las facilidades brindadas por Migraciones para formalizar su ingreso al país.

El papa León XIV llega este viernes a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de ocho años. Foto: GEC.
El papa León XIV llega este viernes a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de ocho años. Foto: GEC.

La movilización también se registra desde Tumbes. Más de 1,000 ciudadanos tumbesinos viajaron hacia Pimentel para participar en la actividad religiosa y expresar su alegría por la presencia de León XIV.

Entre los elementos que esperan ver se encuentra la denominada Cruz de la Evangelización o Cruz de la Conquista, que, según la tradición recogida en la información proporcionada, fue traída por Francisco Pizarro en 1532.

TE PUEDE INTERESAR

León XIV llega a Chiclayo: el Papa vuelve a la tierra que marcó su historia en Perú
La visita de León XIV y Torre Tagle
Visita del papa León XIV: conozca su agenda en Chiclayo para el 13 y 14 de noviembre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.