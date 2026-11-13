Un total de 1,253 ciudadanos ecuatorianos procedentes de Guayaquil, Loja y El Oro ingresaron al Perú a través del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) con destino a Chiclayo, donde participarán en la misa multitudinaria que encabezará el papa León XIV en las Pampas de Pimentel.

De acuerdo con los registros del Cebaf, 734 ecuatorianos ingresaron al territorio peruano este jueves 12 de noviembre, mientras que otros 519 lo hicieron un día antes. A este grupo se suman 239 ciudadanos peruanos residentes en Ecuador que también retornaron al país para participar en el encuentro con el Pontífice.

LEA TAMBIÉN: Papa León XIV recibe las Llaves de la Ciudad de Lima y firma el Libro de Oro

Sin embargo, algunos ciudadanos ecuatorianos no llegaron a registrarse en el Cebaf y optaron por ingresar al Perú por el Puente Internacional.

Según explicaron algunos de ellos, el tiempo no les permitió acudir al centro fronterizo y decidieron ingresar por esa vía, pese a las facilidades brindadas por Migraciones para formalizar su ingreso al país.

El papa León XIV llega este viernes a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de ocho años. Foto: GEC.

La movilización también se registra desde Tumbes. Más de 1,000 ciudadanos tumbesinos viajaron hacia Pimentel para participar en la actividad religiosa y expresar su alegría por la presencia de León XIV.

Entre los elementos que esperan ver se encuentra la denominada Cruz de la Evangelización o Cruz de la Conquista, que, según la tradición recogida en la información proporcionada, fue traída por Francisco Pizarro en 1532.

Asimismo, movimientos católicos y pastorales, entre ellos Sembrando Vida, movilizaron a jóvenes tumbesinos que forman parte del grupo de peruanos que tendrá la oportunidad de participar en el encuentro con el papa León XIV en Pimentel.