La agenda del papa León XIV en Chiclayo incluye una misa en Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario. (Fotos: César Bueno/GEC)
La agenda del papa León XIV en Chiclayo incluye una misa en Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario. (Fotos: César Bueno/GEC)
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Redacción Gestión
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El viernes 13 de noviembre El sumo pontífice partirá desde la Base Aérea del Callao a las 7:40 a. m. y aterrizará en la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde será recibido antes de continuar con una jornada que incluye una misa multitudinaria en Pimentel y diversos encuentros religiosos y académicos.

Antes de ser elegido pontífice, Robert Francis Prevost fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023.

De acuerdo con la agenda prevista para este viernes 13 de noviembre, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades en Chiclayo y Pimentel:

  • 7:40 a. m.: salida en avión desde la Base Aérea del Callao con destino a Chiclayo.
  • 9:10 a. m.: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 10:30 a. m.: celebración de la santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, que incluirá la homilía del santo padre.
  • 12:40 p. m.: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, donde realizará un saludo.
  • 4:30 p. m.: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • 5:45 p. m.: encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
  • 7:00 p. m.: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

La agenda del papa León XIV en Chiclayo incluye una misa en Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.(Fotos: Joel Alonzo/GEC).
La agenda del papa León XIV en Chiclayo incluye una misa en Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.(Fotos: Joel Alonzo/GEC).

Sábado 14 de noviembre

  • 8:00 a. m.: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
  • 9:10 a. m.: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca).
  • 9:50 a. m.: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
  • 11:00 a. m.: celebración de la santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.
  • 1:15 p. m.: salida en helicóptero desde Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.
  • 2:00 p. m.: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 5:30 p. m.: encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Agenda oficial del papa León XIV en Lima

Miércoles 11 de noviembre

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidente de la república.

19:45 horas: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre

09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 horas: celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18:00 horas: vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Lunes 16 de noviembre

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con saludo del santo padre.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

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