El Gobierno Regional de Lambayeque declaró el jueves 12 de noviembre de 2026 como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público regional, con motivo de la visita del papa León XIV al Perú. La medida también podrá ser aplicada por las empresas privadas, aunque su acogimiento será voluntario y requerirá un acuerdo entre empleadores y trabajadores.

La disposición fue oficializada mediante la Ordenanza Regional N.º 000017-2026-GR.LAMB/CR, publicada en el diario oficial El Peruano, y comprende las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.

Según la norma, la decisión busca reducir la congestión vehicular y facilitar el desplazamiento de las personas que participarán en las actividades relacionadas con la visita del sumo pontífice, así como garantizar la seguridad ciudadana y la circulación de vehículos de emergencia.

La ordenanza precisa que el día no laborable será aplicable a los órganos, dependencias y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lambayeque. En tanto, las entidades públicas pertenecientes a otros niveles de gobierno y las municipalidades podrán evaluar su acogimiento, de acuerdo con las decisiones de sus autoridades competentes.

¿Por dónde va el papa León XIV? Revisa su recorrido hasta su llegada al Perú | Foto: EFE

¿Qué ocurrirá con los trabajadores del sector privado?

En el caso de las empresas privadas, la medida no será obligatoria. Los empleadores y trabajadores deberán acordar su aplicación, así como las condiciones y mecanismos para recuperar las horas dejadas de laborar, respetando la legislación laboral vigente.

Por su parte, los trabajadores del Gobierno Regional de Lambayeque que se acojan a la medida deberán compensar las horas no trabajadas durante las semanas posteriores, conforme a la programación que establezca cada entidad o dependencia.

Asimismo, la ordenanza establece que deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales e indispensables, particularmente los relacionados con salud, atención de emergencias y otras actividades cuya interrupción pudiera poner en riesgo a la población.

Otros días no laborables por la visita papal

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, ya había declarado días no laborables compensables el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en Lambayeque, también con motivo de la visita apostólica del papa León XIV.

De esta manera, el Gobierno Regional de Lambayeque incorpora el jueves 12 de noviembre como una jornada adicional no laborable, aunque bajo las condiciones establecidas en la ordenanza regional.

La disposición aclara que esta medida es excepcional y temporal, por lo que no constituye un nuevo feriado nacional ni elimina la obligación de recuperar las horas dejadas de trabajar.