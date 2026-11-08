Como parte del refuerzo de conectividad, Movistar desplegará unidades móviles 5G (conocidas como COW-Cell on wheels) que permitirán la conexión masiva en las zonas de alta concentración de usuarios tales como las Pampas de Pimentel, la fortaleza de Sacsayhuamán y la misa en la base aérea de Las Palmas.
Como parte del refuerzo de conectividad, Movistar desplegará unidades móviles 5G (conocidas como COW-Cell on wheels) que permitirán la conexión masiva en las zonas de alta concentración de usuarios tales como las Pampas de Pimentel, la fortaleza de Sacsayhuamán y la misa en la base aérea de Las Palmas.
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Movistar brindará conectividad y soporte tecnológico en 17 sedes oficiales durante la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. La compañía suscribió un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores que la convierte en auspiciador oficial de este acontecimiento.

Los trabajos comprenden el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en Lima, Lambayeque, Callao, Cajamarca, Ucayali y Cusco, para atender las necesidades de conectividad de la comitiva papal y de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Entre las sedes contempladas figuran la Base Aérea Las Palmas, el Swissôtel, el Gran Teatro Nacional, el Palacio de Gobierno y la Nunciatura Apostólica. También se incluyen las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y el Centro Histórico de Cusco, además de aeropuertos, plazas y otros puntos clave del itinerario.

Como parte del despliegue, la empresa está ejecutando trabajos para habilitar enlaces dedicados con velocidades de hasta 2 Gbps e infraestructura con respaldo energético. Estos recursos permitirán respaldar la transmisión oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y facilitar el trabajo de los medios de comunicación durante la visita.

El apoyo tecnológico de Movistar fue destacado por la Conferencia Episcopal Peruana. Su presidente, monseñor García Camader, resaltó la importancia de la colaboración empresarial para el desarrollo de esta visita histórica.

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