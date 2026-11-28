El Gobierno designó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de España.

Según establece la Resolución Suprema N.° 198-2026-RE, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

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La norma dispone que se le extiendan las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para ejercer sus funciones diplomáticas.

La fecha de inicio de su gestión será determinada mediante una resolución ministerial.

Como se recuerda, Rey Rey dejó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 18 de setiembre de 2026, por motivos de salud, luego de asumir el cargo el 28 de julio del mismo año.

¿QUÉ CARGOS OCUPÓ RAFAEL REY?

Rafael Rey Rey es un político peruano que se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el actual Gobierno.

Además, el funcionario cuenta con una trayectoria en el sector privado y la administración pública. Entre los cargos que ha ocupado figuran los ministerios de la Producción y de Defensa, la embajada del Perú en Italia y un puesto en el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

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Nacido el 26 de febrero de 1954 en Miraflores, Lima, Rey es ingeniero industrial y realizó estudios en la Universidad de Piura y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

También cursó programas de especialización en alta gerencia y dirección, entre ellos el Programa de Alta Gerencia de INCAE/Stanford, en 1988; el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, en 1997; y un programa de Gobernanza Corporativa para Directores, en 2015.

NOMBRAN A MARTÍN SANTIVAÑEZ COMO EMBAJADOR DE SANTA SEDE

Asimismo, el Ejecutivo designó a Martín Pastor Santiváñez Vivanco como embajador del Perú ante la Santa Sede. El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 195-2026-RE, publicada en el diario oficial El Peruano.

Martín Santiváñez asume el cargo de embajador del Perú en la Santa Sede. (Andina)

La norma dispone que se le extiendan las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para ejercer sus funciones diplomáticas. La fecha en que asumirá el cargo será establecida mediante resolución ministerial.

Santiváñez Vivanco es doctor en Derecho, consultor y analista político. Actualmente, se desempeña como rector de la Universidad Privada San Ignacio de Loyola (USIL).

DESIGNAN EMBAJADORA EN REINO UNIDO

De igual manera, el Gobierno nombró a Madeleine Osterling Letts como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La norma dispone que se le extiendan las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para ejercer sus funciones diplomáticas. La fecha en que asumirá el cargo será establecida mediante resolución ministerial.

Osterling es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con especialización en Derecho Civil, Derecho Minero, Derecho Ambiental y de las Telecomunicaciones.

Además, se desempeñó como directora legal de Telefónica Móviles S. A. en Perú y actualmente cursa un MBA en la Universidad de Piura.

Asimismo, es socia del estudio Osterling Abogados, árbitra del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y docente del curso de Contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de acuerdo a información registrada en el portal académico de la UPC.