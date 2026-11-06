Chiclayo se prepara para recibir al papa León XIV y atraer visitantes a Lambayeque.
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Whitney Miñán
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Guadalupe Gamboa
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El Papa León XIV, quien asumió esta posición en mayo del 2025, visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. Su llegada, para los fieles de esta autoridad del catolicismo, representa un hito importante si se toma en cuenta que durante sus años de sacerdote sirvió en el país.

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