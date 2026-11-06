El plan es que el sumo pontífice visite Lima, Chiclayo (Lambayeque), Cusco, Pucallpa (Ucayali) y Santa Cruz (Cajamarca).

Este “tour” permite que estas regiones salten a la palestra, no solo por una eventual disparada del turismo religioso, por ejemplo, sino porque permite poner los reflectores sobre los retos que las presionan negativamente, sobre todo, a nivel de desarrollo humano.

El plan es que el sumo pontífice visite Lima, Chiclayo (Lambayeque), Cusco, Pucallpa (Ucayali) y Santa Cruz (Cajamarca). (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).

Progreso social en cinco regiones

De las cinco regiones, tres superaron el crecimiento económico nacional (3%) del primer semestre de este año: Lambayeque (8.1%), Cajamarca (7.6%) y Ucayali (4.8%). Lima (2.1%), por su parte, creció ligeramente por debajo de ese promedio y, en el caso de Cusco, hubo un retroceso (-0.2%).

Si bien estas cifras son relevantes, no son las únicas que merecen atención. Las regiones que recibirán al Papa están en un nivel “medio bajo” cuando se visualiza la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los cimientos que permitan mejorar y sostener la calidad de vida, y crear las condiciones para que todos los individuos alcancen su máximo potencial. Así lo refleja el Índice de Progreso Social 2026 de Centrum PUCP.

Si se trasladan los puntajes obtenidos en este índice, que van del 0 al 100, a la escala que se usa en las escuelas, la “nota” de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Cusco, Ucayali y Cajamarca está por debajo de 12. En tanto, Lambayeque tendría una calificación de 12.4.

En su momento, Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP, señaló a este diario: “El verdadero desafío es convertir el crecimiento en oportunidades, derechos, seguridad, bienestar y un entorno saludable”.

Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

Mirada a la competitividad

Se puede poner el foco en otra medición. El Índice de Competitividad Regional (Incore), del Instituto Peruano de Economía (IPE), coloca a Lima Metropolitana en primer lugar cuando se habla de competitividad.

Pero, las otras regiones se quedan algo más atrás: Lima Provincias (N° 6), Cusco (N° 7) y Lambayeque (N° 9). En el caso de Cajamarca y Ucayali, la situación es aún más compleja pues se colocan casi al final de la tabla, en el puesto 20 y 24, respectivamente.

El Incore mide seis pilares: entorno económico, laboral, infraestructura, salud, educación e instituciones.

Solo para tomar uno de ellos como ejemplo, en salud, las regiones que visitará el Papa van en el siguiente orden: Lima Metropolitana (N° 2), Lima Provincias (N° 4), Cusco (N° 12), Lambayeque (N° 13), Cajamarca (N° 19) y Ucayali (N° 23), mostrando una diferencia contundente entre unas y otras.

Si bien el PBI sigue creciendo, las tasas registradas en los últimos años todavía son insuficientes para impulsar un mayor desarrollo, indicó Víctor Fuentes Campos, gerente central de Economía del IPE.

“Una condición necesaria para generar ese desarrollo es que haya crecimiento. El que estamos viendo en los últimos años no deja de ser ‘chato’. Es decir, no importa solo crecer, sino que hay que hacerlo a altas tasas. Esa dinámica es algo que todavía no hemos recuperado […] Con una tasa de crecimiento más alta, más vinculada a la formación de capital e inversión privada, se activa este círculo virtuoso en el que se genera crecimiento y empleo de calidad”, dijo a Gestión.

Sin embargo, acelerar la economía no bastará mientras el Estado no sepa capitalizar los recursos fiscales que genera el crecimiento para el cierre de brechas.

“En el fondo tiene que ver con capacidad institucional. Hemos tenido alta rotación de funcionarios en 10 años. La institucionalidad se ha visto afectada por los aspectos políticos, pero también tenemos un marco normativo que no es muy amigable. Eso también complejiza poder dinamizar la economía y que esta termine por impulsar a los diferentes sectores”, explicó.

Esto termina formando una especie de círculo vicioso pues la falta de avances en el cierre de brechas amplía las deficiencias en salud y educación que, a su vez, afectan la productividad de los trabajadores y sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades.

Pobreza apremia en estas zonas

Después de alcanzar un pico en el primer año de la pandemia (30.1%), la incidencia de la pobreza monetaria ha tenido vaivenes. La data del 2025, la última disponible en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestra este flagelo afecta al 25.7% de la población en el país.

¿Cómo encontrará el Papa a los peruanos en las ciudades que visitará? Cajamarca encabeza la tabla entre las regiones con mayor pobreza. El año pasado, cuatro de cada 10 cajamarquinos (41%) estaba sumido en esta situación.

Más abajo está Lima Metropolitana (26.8%), Ucayali (21.8%), Lima Provincias (21.6%), Cusco (18.8%) y Lambayeque (14.5%). En los últimos dos, el porcentaje subió ligeramente respecto al 2024, mientras que en las demás se redujo.

Yohnny Campana, economista asociado de Macroconsult, mencionó a Gestión: “Desde el punto de vista de la pobreza, son ciudades bastante heterogéneas [...] tienen distinto niveles de desarrollo, siendo Lambayeque, la tierra del Papa, la menos pobre y, Cajamarca, la más pobre”.

Agregó: “Desde el punto de vista de los ingresos, la historia es distinta. Lambayeque no es necesariamente la región con mayores ingresos laborales, mientras que Cusco y Lima están bastante más por encima”.

Las cifras del INEI, entre julio 2025 – junio 2026, dan luces sobre lo mencionado por Campana. Por ciudades, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao encabezan los resultados de ingreso proveniente del trabajo (S/ 2,580.3). Le siguen, Cusco (S/ 2,211.3), Cajamarca (S/ 2,111.3), Pucallpa (S/ 1,747.3) y Chiclayo (S/ 1,735).

“En concreto, el Papa visitará ciudades con diversos estadios de desarrollo en el país. Algunas más deprimidas como Ucayali y Cajamarca; zonas de desarrollo intermedio como Cusco; y zonas de mayor prosperidad como Chiclayo y Lima”, destacó.

Campana coincidió con Fuentes y resaltó que los mayores problemas tienen que ver con la discontinuidad de la política pública cuando hay cambios de autoridades.

“A diferencia de la instancia nacional, donde en la última década el cambio de presidente ha ocurrido permanentemente; en la esfera subnacional, ha habido continuidad de los gobiernos. Sin embargo, el problema es que cuando entra un nuevo alcalde o gobernador, debe aprender y suele descontinuar lo que avanzó la autoridad previa . Es esa ausencia de inercia institucional en la gestión de la política pública lo que hace la difícil alcanzar logros concretos”, apuntó el representante de Macroconsult.

Más allá de la convocatoria que traerá consigo el sumo pontífice y la devoción popular, el recorrido del Papa expone una radiografía urgente del Perú. La visita a estas cinco regiones no solo deja postales de esperanza para quienes son seguidores, sino que coloca en la agenda pública la exigencia de atender brechas históricas.

El verdadero reto para el Estado y la sociedad civil comenzará cuando los reflectores se apaguen: transformar el paso papal en un catalizador para articular políticas de desarrollo.

Regiones que visitará el Papa León XIV. Elaboración: Gestión

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.