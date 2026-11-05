La llegada del papa León XIV al Centro de Lima estará acompañada de un amplio operativo de seguridad y tránsito durante el 11 y 12 de noviembre. La Municipalidad de Lima informó sobre los accesos habilitados para el público autorizado, los horarios de ingreso y las calles que permanecerán cerradas por las actividades del pontífice.

El miércoles 11 de noviembre, el papa arribará a la Base Aérea del Callao a las 17:30 horas y posteriormente se trasladará al Palacio de Gobierno, donde se realizará la ceremonia de bienvenida y una visita oficial a la presidenta Keiko Fujimori.

Al día siguiente, jueves 12, la agenda del pontífice se concentrará en el Centro Histórico de Lima. Las actividades comenzarán a las 09:30 horas y tendrán como uno de sus principales momentos el encuentro con el pueblo peruano en la Plaza de la Catedral, previsto para las 11:30 horas.

¿Cuándo podrán ingresar los asistentes?

Las autoridades precisaron que las puertas para el público que cuente con pase de acceso se abrirán desde las 12:00 horas del miércoles 11 de noviembre y desde las 05:00 horas del jueves 12.

Como parte del operativo, se instalarán puntos de precontrol en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco.

Los asistentes autorizados podrán ingresar por accesos señalizados en los jirones Callao, Conde de Superunda y de la Unión. Los invitados tendrán rutas diferenciadas por tramos de los jirones Junín y Huallaga, desde la avenida Abancay, mientras que el personal de prensa ingresará por el jirón Carabaya.

¿Qué calles estarán cerradas?

El perímetro de seguridad estará delimitado por las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Dentro de este cuadrante se restringirá el ingreso de vehículos.

El cierre de los alrededores de la Plaza de Armas comenzará desde las 22:00 horas del martes 10 de noviembre, de acuerdo con el plan operativo de la Municipalidad de Lima.

Pese a las restricciones, el servicio del Metropolitano continuará operando en la zona. La Estación Tacna, ubicada en la avenida del mismo nombre, permanecerá habilitada, al igual que la Estación Jirón de la Unión, en la avenida Emancipación.

El pontífice cumplirá actividades en el Centro Histórico de Lima el 11 y 12 de noviembre. Foto: Andina

El tránsito vehicular convencional tendrá fuertes restricciones en el núcleo del Centro Histórico. Los desplazamientos estarán sujetos a desvíos y evacuaciones controladas hacia zonas como el Rímac y Lince.

Cierre de vías en el Centro Histórico, el 11 y 12 de noviembre. Foto: MML.

Así funcionará el operativo de seguridad

El despliegue contempla distintas zonas y anillos de seguridad para proteger a los asistentes y las instalaciones involucradas en las actividades papales.

La denominada Zona de Acción comprende el área principal de concentración frente a la Catedral de Lima, la Plaza Mayor y las inmediaciones del Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Alrededor de este sector se establecerá el Anillo de Seguridad 1, correspondiente al perímetro inmediato y de mayor restricción.

Un segundo anillo ampliará el cerco hacia las avenidas y jirones próximos, con el objetivo de controlar el desplazamiento y la concentración de personas.

El operativo fue presentado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto con representantes de la Policía Nacional, Bomberos, Ministerio de Salud, EsSalud y otras instituciones que participan en el denominado Plan León, diseñado para garantizar la seguridad durante las actividades del papa en el Perú.

El general PNP Víctor Meza Farfán, jefe de la Región Policial Lima Centro, señaló que entre 15,000 y 16,000 agentes policiales participarán en los diferentes eventos que encabezará el pontífice en el país.

Para las actividades en el Centro de Lima, se ha previsto un aforo de 12,000 personas en la Plaza de Armas el miércoles 11 de noviembre y de 15,500 asistentes el jueves 12. El oficial pidió a la población respetar los límites establecidos.

Agenda del papa León XIV en el Centro de Lima

Miércoles 11 de noviembre

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidenta de la República.

Jueves 12 de noviembre

09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 horas: celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de la Catedral.