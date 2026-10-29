El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el despliegue de 4,111 recursos humanos como parte de la “Operación León”, la estrategia de articulación intersectorial preparada para la visita del papa León XIV al Perú. El operativo contempla 93 puestos médicos de avanzada, más de 150 ambulancias, 1,950 brigadistas y 192 puntos de hidratación, ante actividades que, según lo informado durante la conferencia, esperan congregar aproximadamente a 3.4 millones de personas.

El operativo busca garantizar la atención de los aproximadamente 3.4 millones de asistentes previstos durante la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: María Abanto Oré)

La estrategia busca articular la respuesta sanitaria entre las instituciones públicas y privadas que participarán en las jornadas. Según lo anunciado por el sector Salud, en el operativo intervienen los gobiernos regionales y distritales, la seguridad social, las Fuerzas Armadas, la PNP, el Cuerpo General de Bomberos, la Municipalidad de Lima y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, entre otros actores.

Indeci identifica riesgos y prepara simulacros

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que trabaja en la preparación y respuesta ante posibles emergencias en los escenarios previstos para la visita papal. En Lima, el seguimiento comprende la Nunciatura, la Plaza de Armas, la Catedral, el Estadio Nacional y la Base Aérea de Las Palmas. También se monitorean sedes en Chiclayo, Santa Cruz de Cajamarca, Pucallpa y Cusco.

Walter González Espinoza, representante de Indeci, explicó que la coordinación se realiza mediante el sistema de comando de incidentes, una herramienta que permitirá articular a los responsables de las entidades de primera respuesta y centralizar el seguimiento de lo que ocurra en cada sede.

Entre los riesgos evaluados figuran sismos de gran magnitud, incendios, caída de estructuras y posibles atentados. El funcionario también mencionó los efectos del fenómeno El Niño como parte de los escenarios que deben considerarse en la planificación.

Como parte de la preparación, Indeci anunció un simulacro para el 4 de noviembre, con participación de las entidades involucradas, a fin de evaluar su desempeño y capacidad de respuesta. Además, informó que dispone de puestos de comando fijos, adelantados y móviles, así como de grupos de intervención rápida para emergencias organizados en las distintas sedes.

ISM dará polos y agua a voluntarios

En paralelo al despliegue de las instituciones públicas, Industrias San Miguel (ISM) anunció que distribuirá más de cuatro millones de botellas de agua durante las actividades vinculadas con la visita papal. La iniciativa comprende Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

ISM, Integratel y Auna durante la conferencia de prensa sobre los avances y preparativos para la llegada del papa León XIV al Perú. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)

Lima concentrará 1.8 millones de botellas; Chiclayo, 1.28 millones; Cusco, 498,000; y Pucallpa, 218,000. Estas cantidades suman 3.8 millones de unidades, a las que se añadirán otras entregas para superar los cuatro millones.

También se recolectará las botellas de Agus Loa utilizadas para reciclarlas y transformarlas en mantas de abrigo destinadas a comunidades vulnerables del sur del país.

Además, se contempla habilitar más de 100 puntos de hidratación en Lima y alrededor de 50 en Cusco, que se sumarán a los 192 puntos de hidratación reportados por el Minsa para el operativo general.

Para los voluntarios denominados “Amigos de León”, la empresa donará 41,500 polos .

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades de Salud recomendaron a quienes acudan a las actividades mantener una hidratación gradual, consumir alimentos ligeros y utilizar prendas que protejan de la exposición solar. También aconsejaron emplear protector solar de factor superior a 50, proteger los ojos y reaplicar el producto cada dos horas.

Papa Francisco durante su visita en Perú. (Foto: Andina)

A las personas que siguen tratamientos médicos se les pidió llevar sus medicamentos y respetar sus horarios. Asimismo, recomendaron evaluar la asistencia si presentan fiebre o malestar y tener en cuenta que las jornadas serán prolongadas.

INDECI, por su parte, pidió a los asistentes llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la entrada correspondiente, seguir las indicaciones del personal de seguridad y mantener la calma ante cualquier eventualidad.

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