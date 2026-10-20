Papa tendrá helicóptero ambulancia de la FAP - Foto composición Gestión - ChatGPT
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Redacción Gestión
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La próxima semana comenzará el plazo para reservar las entradas gratuitas a la . El secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, Juan Bytton, aseguró - en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) - que hasta el momento .

Sin embargo, la reciente operación a la que fue sometido el papa León XIV, en la que se detectó un cáncer pulmonar y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, ha obligado a extremar las precauciones para su visita a Perú prevista del 11 al 16 de noviembre, lo que incluye un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) equipado como ambulancia.

Según el cronograma, el sucesor de Pedro, tiene planedo visitar cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de la localidad andina de Santa Cruz.

Traslados en Perú

Debido al imprevisto médico, el momento más delicado del recorrido previsto para León XIV por Perú es en Santa Cruz de Succhabamba, en el norte de los Andes peruanos, a 2,000 metros sobre el nivel del mar, y a la que el pontífice llegará en un helicóptero cuya cabina no está presurizada.

En ese sentido, el secretario del Arzobispado de Lima señaló que se ha previsto el traslado de una ambulancia equipada con asistencia médica para afecciones respiratorias, como soporte en caso de que lo requiriese el santo padre.

También se están contemplando ligeras modificaciones en el cronograma, como la posibilidad de que use el ascensor en la visita a la catedral de Lima, en lugar de utilizar las escaleras con el objetivo de evitar cualquier tipo de fatiga adicional.

“Objetivamente no tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio (sobre la realización del viaje), pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo”, dijo Bytton.

Asimismo, señaló que se buscará que León XIV pueda hacer el mayor número de traslados en los dos papamóviles que llegarán al país.

Cabe precisar además que la próxima semana llegará a Perú una comisión de avanzada del Vaticano para ultimar los detalles previstos para la visita el pontífice.

Con información de EFE.

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