El papa León XIV reapareció este domingo ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, por primera vez desde que fue operado de un cáncer de pulmón.

Luego de su operación en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice de 71 años fue dado de alta el sábado y este domingo apareció para realizar la tradicional oración del Ángelus.

El papa fue operado el martes en Roma y recibió el alta médica el sábado. (Foto: AFP)

Durante su aparición en la ventana del Palacio Apostólico, el papa aseguró que retomará sus actividades de manera progresiva.

“Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días (…) Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades”, dijo ante la multitud congregada en el Vaticano.

Durante su aparición en el Palacio Apostólico, el papa aseguró que retomará sus actividades de manera progresiva. Foto: AFP

Aunque luego de su operación surgieron dudas sobre si el pontífice podría mantener los viajes programados a Uruguay, Argentina y Perú, previstos del 6 al 17 de noviembre, su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” el viaje.

Según el médico, el pontífice se encuentra en “unas condiciones absolutamente satisfactorias” y necesitará unos diez días más para recuperarse completamente.

El pontífice tiene previsto viajar a Latinoamérica en noviembre. (Foto: AFP)

El médico del pontifie explicó que el tumor fue descubierto por casualidad durante una radiografía abdominal rutinaria, en la que se detectó una “pequeña mancha” en la base del pulmón derecho.

Margaritora señaló que se trató de una operación “rutinaria” y destacó la participación del papa en su recuperación.

Sin embargo, todavía están pendientes los resultados de las pruebas que determinarán si el cáncer se ha extendido y qué tratamiento deberá seguir.