El papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica en la que, según un comunicado difundido por El Vaticano, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. El examen realizado durante la intervención confirmó un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

El cirujano oncólogo y director de la Liga de Lucha contra el Cáncer, Mauricio León Rivera, explicó que el diagnóstico en muchos casos no es mortal y que las posibilidades de recuperación son mayores cuando se detecta en etapas iniciales.

El especialista explicó que el pulmón derecho tiene tres lóbulos: superior, medio e inferior. Tras retirar el inferior, los otros dos y el pulmón izquierdo pueden contribuir a mantener la función respiratoria.

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León señaló que el tejido pulmonar restante se expande para compensar el espacio dejado por la parte extirpada. Sin embargo, la evolución del paciente y su capacidad respiratoria deben ser vigiladas durante el periodo posoperatorio.

La intervención se realizó mediante una técnica videoasistida. El especialista explicó que se introduce una cámara mediante pequeñas incisiones en el tórax para visualizar y retirar el tejido comprometido.

“Quien se opere de este tipo de cirugía tiene un menor tiempo de hospitalización y menos complicaciones, además tiene una recuperación más rápida, pero eso no significa que puede después hacer todo”, señaló a Canal N.

Si bien el examen realizado durante la operación confirmó el adenocarcinoma, todavía faltaban los resultados definitivos. León precisó que es necesario conocer el estado de los ganglios y determinar si la enfermedad permanece localizada.

Aunque consideró posible que se tratara de un cáncer en una etapa inicial, aclaró que esa valoración dependía de información incompleta. El estadio definitivo será importante para establecer el pronóstico y decidir si la cirugía debe complementarse con otro tratamiento.

“Habría que ver los ganglios y ver qué estadio es. El cáncer se divide en cuatro estados. El uno y dos tiene alta posibilidad de curación”, puntualizó.

Cabe indicar que las pruebas para ver si se extendió a los ganglios pueden demorar entre tres y cinco días.

Entre las posibles alternativas de tratamiento posteriores a este diagnóstico, el especialista mencionó que se puede optar por quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, estas dependerán de los hallazgos finales y de la evaluación del equipo médico que atiende al pontífice.

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Por otro lado, Juan Carlos Samamé, jefe del servicio de oncohematología del hospital Arzobispo Loayza, consideró favorable que el sumo pontífice hubiera regresado a su habitación después de un periodo de observación. Sin embargo, pese a ello, estimó que algunos pacientes pueden permanecer hospitalizados entre uno y tres días si no presentan complicaciones.

Respecto a la recuperación respiratoria, esta puede requerir la participación de neumólogos y profesionales de rehabilitación.

Asimismo, mencionó un periodo aproximado de dos a tres semanas de recuperación y observación tras este diagnóstico, sin que ello implique permanecer en cama durante el proceso.

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Ante un eventual viaje a Sudamérica desde Europa, advirtió que exige más precauciones, por lo que debe evaluarse según la evolución del paciente si es que puede realizar este tipo de rutas, como en este caso, trasatlánticas.

“Dependiendo de la extensión de la cirugía que se tiene, hay cuidados posteriores, como hemos dicho, no solamente por parte médica, sino también inclusive de parte de viajes. Y aquí hay que ser muy cauto”, indicó.

Por otro lado, en cuanto el viaje a Perú, que incluye una visita a la ciudad de Cusco, señaló que la altura representa una exigencia adicional para el organismo. Consideró que el viaje podría realizarse si la recuperación fuera favorable y se ajustara la agenda, pero indicó que cualquier decisión debe priorizar la salud del pontífice.

Los resultados definitivos permitirán decidir si necesita otro tratamiento, por lo que se debe priorizar la salud ante un eventual viaje a Sudamérica. (Tiziana FABI / AFP)

¿Se Modificará agenda del Papa?

Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, sostuvo que cualquier eventual modificación en la agenda del papa León XIV sería comprensible, pues su salud y recuperación deben ser la prioridad.

En esa línea pidió prudencia ante los rumores sobre posibles cambios o cancelaciones en los viajes del papa León XIV.

La agenda del Papa en Sudamérica

El viaje apostólico del papa León XIV a Sudamérica se tiene previsto que se sea del 6 al 17 de noviembre de 2026, e incluirá visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú.

Uruguay (6 al 8 de noviembre)

• 6 al 8 de noviembre: Actividades principales en Montevideo (encuentros con autoridades, sector educativo, visita a Casavalle y vigilia en el Estadio Centenario), además de visitas a Paysandú y Florida (misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres el 8 de noviembre).

Argentina (8 al 11 de noviembre)

• 8 al 11 de noviembre: Recorrido que abarca Buenos Aires, Córdoba y Luján, con diversas actividades pastorales y con la sociedad argentina.

Perú (11 al 17 de noviembre)

• 11 y 12 de noviembre: Llegada a Lima y Callao (visita al Palacio de Gobierno, Catedral, Estadio Monumental y Base Aérea Las Palmas).

• 13 y 14 de noviembre: Visita a Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba (Pampas de Pimentel y Santuario Nuestra Señora de la Paz).

• 15 de noviembre: Actividades en Cusco (Saqsaywaman) y Pucallpa (Malecón Puerto Callao y Villa Deportiva Regional Ucayali).

• 16 de noviembre: Actividades finales en Lima-Callao y salida de regreso a Roma a las 13:45 hrs.