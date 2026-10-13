papa León XIV. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
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Redacción Gestión
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La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón “ha concluido con éxito”, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del pontífice se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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