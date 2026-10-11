El papa León XIV vendrá a Sudamérica en noviembre de este año. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP
El papa León XIV vendrá a Sudamérica en noviembre de este año. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP
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Redacción Gestión
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El papa León XIV será sometido a una operación para extirparle . Dicho proceso, según medios extranjeros, le llevará una hospitalización de una semana.

Desde el Vaticano confirmaron que el santo padre estará una semana bajo cuidados médicos tras la intervención médica.

“Los médicos consideran oportuno intervenir”, escribió en X el papa León XIV para contar al mundo sobre su estado de salud.

La situación del sumo pontífice enciende las alarmas entre los millones de feligreses,

Se espera que León XIV venga al Perú del 11 al 16 de noviembre, y recorra regiones como Chiclayo y Pucallpa, entre otras.

El vicario de Cristo será intervenido quirúrgicamente ad portas de su visita al Perú y otros países de la región. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani
El vicario de Cristo será intervenido quirúrgicamente ad portas de su visita al Perú y otros países de la región. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani

León XIV estará desde el 6 de noviembre próximo en Uruguay y Argentina, en una travesía

Con información de EFE

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