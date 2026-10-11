El papa León XIV será sometido a una operación para extirparle un nódulo en uno de sus pulmones, el cual está en fase inicial. Dicho proceso, según medios extranjeros, le llevará una hospitalización de una semana.
Desde el Vaticano confirmaron que el santo padre estará una semana bajo cuidados médicos tras la intervención médica.
“Los médicos consideran oportuno intervenir”, escribió en X el papa León XIV para contar al mundo sobre su estado de salud.
La situación del sumo pontífice enciende las alarmas entre los millones de feligreses, considerando que emprenderá en noviembre un viaje a Sudamérica.
Se espera que León XIV venga al Perú del 11 al 16 de noviembre, y recorra regiones como Chiclayo y Pucallpa, entre otras.
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León XIV estará desde el 6 de noviembre próximo en Uruguay y Argentina, en una travesía que representa su primera visita a la región tras asumir como papa luego del fallecimiento de Francisco I.
Con información de EFE