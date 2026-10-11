El Papa León XIV anunció que será sometido a una operación pulmonar en los próximos días, luego de que los médicos le detectaran un nódulo durante una revisión médica. Aunque aseguró que la anomalía fue identificada en una fase muy temprana, la intervención abre interrogantes sobre su agenda internacional, incluida una eventual visita al Perú.

A través de su cuenta en X, el pontífice explicó que los especialistas recomendaron retirar el nódulo mediante una intervención quirúrgica, decisión que ha aceptado siguiendo las indicaciones médicas.

“Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, señaló.

El Papa precisó que la operación ya se encuentra programada para los próximos días y agradeció las muestras de apoyo de los fieles. Asimismo, pidió que lo acompañen con sus oraciones.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

¿Qué pasará con su visita al Perú?

El anuncio genera incertidumbre respecto de los próximos desplazamientos internacionales del pontífice, particularmente ante las expectativas de una visita al Perú y a otros países.

Por el momento, el mensaje no precisa cuánto tiempo demandará su recuperación ni si la intervención obligará a modificar sus actividades oficiales.

Tampoco se ha anunciado, a raíz de esta operación, una suspensión o reprogramación de sus eventuales viajes. Por ello, cualquier cambio en su agenda deberá ser confirmado oficialmente por el Vaticano.

La gira está prevista para noviembre

León XIV tiene programado un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Su llegada al territorio peruano está prevista para el 11 de noviembre, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La intervención médica se producirá, por tanto, a menos de un mes del inicio de la gira. Según informó el Vaticano, la operación se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma y se estima una hospitalización de aproximadamente una semana.

Hasta ahora, la Santa Sede mantiene el itinerario anunciado. Sin embargo, la evolución posterior a la cirugía será un factor importante para determinar si el pontífice podrá cumplir todas las actividades previstas.

Keiko Fujimori expresa solidaridad con el papa León XIV

Tras conocerse el anuncio, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con el papa León XIV y manifestó su deseo de que pueda recuperarse satisfactoriamente para concretar su próxima visita al Perú.

“Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente”, señaló.

La mandataria también hizo referencia a la expectativa por la llegada del pontífice al país. “Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros”, sostuvo.