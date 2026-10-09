Viajeros en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, Virginia.
Viajeros en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Arlington, Virginia.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La Administración Trump anunció que suspenderá la participación de varias empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft Corp., en un programa de inmigración, al alegar un abuso generalizado del sistema de visas laborales.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.