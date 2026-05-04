Revisa esta nota para que sepas el caso de los participantes de este país de Centroamérica que recibieron notificaciones incorrectas sobre la Lotería de Visas EE.UU. (Foto: Bojan Bokic / iStock)
Revisa esta nota para que sepas el caso de los participantes de este país de Centroamérica que recibieron notificaciones incorrectas sobre la Lotería de Visas EE.UU. (Foto: Bojan Bokic / iStock)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

El por parte de Estados Unidos a políticos de oposición, directivos de medios de comunicación, magistrados y otros funcionarios en Costa Rica, se intensificó en el último año y abrió numerosas polémicas en el país centroamericano, cuyo presidente costarricense Rodrigo Chaves ha sido muy cercano a la administración de su homólogo estadounidense, .

El último episodio ocurrió el fin de semana cuando el diario La Nación, uno de los medios más importantes de Costa Rica con 79 años de existencia y al que Chaves suele criticar públicamente, anunció que a los miembros de su junta directiva les fue retirada la .

Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a ‘La Nación’ durante 79 años”, publicó el diario, que calificó como “inédito en la historia reciente de Costa Rica” que se retire la visa a los miembros de la junta directiva de un periódico “generalista e independiente”.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile, ¿por qué?

La exprimera dama (2018-2022) y diputada opositora centroizquierdista Claudia Dobles, remitió este lunes una carta a la presidenta electa, Laura Fernández, y al canciller, Arnoldo André, preguntando si el Gobierno tuvo injerencia en el retiro de visas.

El Colegio de Periodistas, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), y el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica emitieron un pronunciamiento en el que solicitaron al Gobierno costarricense pedir explicaciones a Estados Unidos.

Si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este Gobierno sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático”, indicó el pronunciamiento.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. suspende procesamiento de visas para 75 países, incluidos Brasil y Rusia
Fotografía de archivo del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas
Fotografía de archivo del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas

El retiro de visas

El retiro de visas a funcionarios costarricenses comenzó después de una visita que realizó a San José el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en febrero de 2025, durante la cual advirtió de sanciones a quienes colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para Estados Unidos.

Entre las personas que perdieron el visado se encuentra el Premio Nobel de la Paz y expresidente costarricense Óscar Arias (1986-1990; 2006-2010), constante crítico de las políticas estadounidenses; su hermano Rodrigo Arias, a quien le retiraron la visa siendo presidente del Congreso; los magistrados de la Sala Constitucional, Paul Rueda y Fernando Cruz, así como otros exdiputados de oposición.

Ante lo sucedido con ‘La Nación’, Óscar Arias lanzó críticas en redes sociales a Trump y Chaves, y aseguró que el común denominador de los costarricenses a quienes les ha revocado su visa es ser personas que no simpatizan con el gobierno o que en algún momento discreparon con alguna de sus posiciones.

LEA TAMBIÉN: Visas para viajar al extranjero: Estos países exoneran de este requisito a los peruanos

El gobierno de Trump y el de Rodrigo Chaves piensan de manera muy parecida ya que creen que nadie los puede criticar: al adversario, rival u opositor se le llama enemigo. A quien se atreve a criticar o discrepar con el gobierno de Chaves y de Donald Trump se le trata de silenciar con difamaciones, insultos, mentiras o calumnias”, manifestó Arias.

Chaves, quien terminará su Gobierno el próximo 8 de mayo, ha sido cercano a la Administración Trump, con la que ha firmado acuerdos para recibir migrantes deportados y para integrar la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ para la lucha contra el narcotráfico.

En su momento y en medio de su guerra comercial, la administración Trump impuso a Costa Rica un arancel del 15%, superior al 10% aplicado al resto de Centroamérica con la excepción de Nicaragua (18%).

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.