En la siguiente nota conoce los países adonde los peruanos podemos viajar sin necesidad de tramitar una visa y solo presentando el pasaporte o el Documento Nacional de Identidad (DNI). El Reino Unido (9 de noviembre del 2022) fue el último en aprobar el ingreso de los peruanos sin la necesidad de una visa.

En ese sentido, Además, en el 2025 el Gobierno peruano anunció la decisión de Japón de levantar el requisito de visa de turismo para los peruanos.

Cabe indicar que una visa es un documento emitido por un país para autorizar la entrada a su territorio, siendo responsabilidad del viajero comprobar si necesita o no una visa para ingresar.

Según la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, estos son los países que no exigen a los peruanos presentar una visa:

Ingreso solo con DNI

Los peruanos pueden ingresar a Bolivia, Colombia y Ecuador solo con DNI; es decir, no se tiene la necesidad de presentar visa ni pasaporte, gracias a acuerdos de la Comunidad Andina (CAN).

De igual manera, los peruanos pueden visitar Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solo con DNI, debido a los acuerdos bilaterales que exoneran de usar pasaporte en viajes de turismo.

Entrada con pasaporte

América Latina y el Caribe

Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago.

Europa

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Asia

Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.

África

Botsuana, Marruecos y Sudáfrica.

