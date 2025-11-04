China anunció este martes la prórroga de su política unilateral de exención de visado para ciudadanos de 45 países, incluyendo Perú.

La medida busca continuar promoviendo los intercambios amistosos entre ciudadanos chinos y extranjeros.

Dicha prórroga estará vigente hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026 (hora de Beijing), permitiendo la entrada a China sin necesidad de visado a ciudadanos que cuenten con pasaportes ordinarios de los países incluidos, siempre que el motivo del viaje sea negocios, turismo, visita familiar, intercambio o tránsito, y la estancia no supere los 30 días.

La lista de países beneficiados incluye naciones como Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Australia, Japón, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, entre otros.

Es importante destacar que las personas que no cumplan con los requisitos deberán obtener un visado antes de su ingreso a China.

Para consultas, la Embajada de China en el Perú ha puesto a disposición el teléfono 00511—4228251 y el correo lima_visa@csm.mfa.gov.cn.