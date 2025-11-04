Gran Muralla China en Mutianyu. (Foto: tripadvisor)
Gran Muralla China en Mutianyu. (Foto: tripadvisor)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, incluyendo Perú.

La medida busca continuar promoviendo los intercambios amistosos entre ciudadanos chinos y extranjeros.

Dicha prórroga estará vigente hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026 (hora de Beijing), permitiendo la entrada a China sin necesidad de visado a ciudadanos que cuenten con pasaportes ordinarios de los países incluidos, siempre que el motivo del viaje sea negocios, turismo, visita familiar, intercambio o tránsito, y la estancia no supere los 30 días.

La lista de países beneficiados incluye naciones como Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Australia, Japón, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, entre otros.

Es importante destacar que las personas que no cumplan con los requisitos deberán obtener un visado antes de su ingreso a China.

Para consultas, la Embajada de China en el Perú ha puesto a disposición el teléfono 00511—4228251 y el correo lima_visa@csm.mfa.gov.cn.

TE PUEDE INTERESAR

¿Vas a renovar tu pasaporte este 2025? Pasos para hacerlo en línea o por correo
Migraciones habilita más de 100,000 citas mensuales para trámite de pasaporte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.