Leaders League compartió en exclusiva con Gestión sus más recientes rankings de resolución de controversias. Aquí la lista completa de estudios de abogados, peritos, árbitros, agencias especializadas en manejo de crisis, entre otros.
|Arbitrators to watch
|En cada categoría los nombres de las firmas aparecen en orden alfabético
|CONTACTOS CLAVE
|FIRMA
|MAPEO
|Adolfo Pulgar Soarez
|Sole Practitioner
|Ahmed Manyari
|Sole Practitioner
|Alessandro Vergel
|Barreto Vergel Bonilla Dispute Resolution
|Alonso Bedoya
|Bedoya & Berckemeyer Abogados
|Ana Cristina Velásquez
|Sole Practitioner
|Daniel Cuentas
|Sole Practitioner
|Elizabeth Peralta
|Torres y Torres Lara Abogados
|Enory Okuma
|Torres y Torres Lara Abogados
|Jhoel Chipana
|Chipana Catalán Abogados
|José Fernando Nakaya
|Torres y Torres Lara Abogados
|Lucero Garcia Silva
|Sole Practitioner
|Malgorzata Judkiewicz-Garvan
|Sole Practitioner
|Pablo Mori
|Clifford Chance
|Ricardo Ampuero
|Sole Practitioner
|Wuandy Vargas
|Sole Practitioner
|Litigio Civil y Comercial
|En cada categoría los nombres de las firmas aparecen en orden alfabético
|FIRMA
|CONTACTOS CLAVE
|LÍDER
|Echecopar
|Ana María Arrarte, Yvo Cuba, Roxana Gayoso, Angela Camara
|Miranda & Amado
|Cristina Ferraro, Mauricio Raffo, Santiago Carrillo, Giovanni Priori
|Rodrigo
|Arturo Aza, José Tam, Renzo Carrasco
|EXCELENTE
|Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados
|Natale Amprimo, Carlos Rodriguez, Eduardo Barboza
|DLA Piper Perú
|Guillermo Hesse, Hernán Jordán
|Estudio Muñiz
|Fernando Melendez, Edwin Pezo, Ericka Angulo
|Garrigues Peru
|Hugo Forno, Melissa Nuñez
|Hernández & Cía. Abogados
|Jorge Luis Zubiate, Javier De Belaúnde, Samuel Abad, Sheilah Vargas, Enrique Johanson
|Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
|Julio Cesar Perez, Luis Bustamante, Micaela Ortiz, César Carlín, Jasmín Alarcón, Raúl Feijóo, Paola Smith
|Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria
|Sebastián Basombrío
|Rodríguez Angobaldo Abogados
|Fernando Rodríguez Angobaldo, Jaime Heredia
|Simons & De Noriega Abogados
|Adrian Simons, Verónica de Noriega, Adolfo Pinillos
|ALTAMENTE RECOMENDADO
|1. Aguado & Ruiz Abogados
|José Aguado López, Milo Ruíz
|CMS Grau
|Luis Alberto Liñan, Karina Urquizo, Nicolás Carrión, Cinthya Barreto
|Osterling Abogados
|Mauricio Martinez, Gabriel Loli
|Rebaza, Alcázar & De Las Casas
|Roger Zavaleta, Fabio Nuñez del Prado, Tabata Arteta
|2. Benites, Vargas & Ugaz Abogados
|Ricardo Carrillo, Daniel Figallo
|Cuatrecasas
|Domingo Rivarola, Rodrigo Rabines, Laia Valdespino, Ramiro Portocarrero, Lisbeth Gárate
|Estudio Olaechea
|Manuel Villa-Garcia, Cecilia Catacora, Carlos Martínez
|Miguel Grau Q. Abogados
|Miguel Grau Quinteros, Augusto Pereyra
|Monroy & Shima Abogados
|Roberto Shimabukuro, Renzo Monroy
|Rubio Leguía Normand
|Bruno Marchese, Giancarlo Celis
|RECOMENDADO
|Barreto Vergel Bonilla Dispute Resolution
|Alessandro Vergel, Álvaro Bonilla, Carla Cueva
|Baxel Consultores
|Mario Drago, Juan Chang, Francisco Zegarra
|C&C Abogados
|Fernando Capuñay, Angélica Salazar, Hector Nuñez
|Dentons Perú
|Claudio Cajina
|Estudio Linares Abogados
|Daniel Linares Avilez, Hector Campos
|Estudio Navarro & Pazos Abogados
|Oscar Pomar, David Flores
|GSA Legal
|Javier Villa Garcia
|Lazo Abogados
|Richard Allemant
|Lourdes Flores Nano Abogados
|Lourdes Flores
|Rafael Prado Litigio Judicial Y Arbitral
|Rafael Prado, Américo Hidalgo
|RVM Abogados
|Raffo Velásquez
|Stucchi Abogados
|Alessandra Cocchella, Anghelo Olarte
|Viera Abogados
|Rafael Viera, Alexandra Ravello, Adriana Chamorro, María Claudia Serrano, Cynthia Vargas
|VALUABLE PRACTICE
|Aramburú, Castañeda, Boero – Abogados
|Gustavo Ramos
|Arbe Abogados
|Augusto Luján-Ripoll
|Balbi Consultores Asociados
|Hugo Cavero
|Barrios & Fuentes Abogados
|Roger Salas
|Caro & Asociados
|Carlos Caro, Luis Fernando Iberico, Luis Miguel Reyna, Ana Cecilia Hurtado, Virginia del Pilar Naval, Luis Rocca
|Casahierro Abogados
|Ricardo Montero, Rafael Artieda
|DAC Beachroft Perú
|Oscar Barton Gastelumendi
|Estudio Arca & Paoli Abogados
|Francisco Arca, Carla Paoli
|Estudio Llona & Bustamante Abogados
|Carlos Herbozo Pérez Costa
|Fernández, Heraud & Sánchez
|Rosario Fernández
|Figueroa Abogados
|Piero Rojas, Enrique Figueroa
|Hundskopf & García Nores Abogados
|Alessandra Mendoza del Valle
|Kennedys Peru
|Marco Rivera Noya, Fernando Hurtado de Mendoza, Kodiak Semsch
|Loza Legal
|Juan Manuel Loza Martínez
|Mdr Abogados
|Miguel Delgado
|MOAR Abogados
|Marcial Gutiérrez, Ricardo Mego Paucar
|Pazos & Ikehara Abogados
|Alvaro Palao
|Petra Legal
|Javier Lozada
|Torres y Torres Lara Abogados
|Franklin Ocampo, Irma Pacheco, Albert Pariona
|Vega & Abogados
|Humberto Mansilla
|Zuñiga Alvarez Abogados
|Sandro Meza Manrique, Sandro Zúñiga Álvarez, Sandro Zuñiga Flores
|Derecho de la Competencia y Antitrust
|En cada categoría los nombres de las firmas aparecen en orden alfabético
|FIRMA
|CONTACTOS CLAVE
|LÍDER
|Bullard Falla & Ezcurra Abogados
|Alejandro Falla, Eduardo Quintana, Lucía Villarán, Andrea Cadenas
|Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
|Carlos Patron, David Kuroiwa, Julia Loret de Mola
|EXCELENTE
|1. Diez Canseco Abogados
|Luis Diez Canseco
|Echecopar
|Teresa Tovar
|León e Iparraguirre Abogados
|Luis Miguel León, Gianfranco Iparraguirre
|Miranda & Amado
|Enrique Felices, Fiorella Zumaeta
|Stucchi Abogados
|Pierino Stucchi, José Antonio Bezada, Carlos Rodas
|2. Baxel Consultores
|Christián Chávez, Mario Drago
|Bueno Lercari Consultores
|Rosa Bueno de Lercari, Jesús Hernandez Peña, Pamela Valdivia, Jorge Contreras
|Comercia Consulting
|José Antonio De la Puente
|Garrigues Peru
|Ivo Gagliuffi, Javier Coronado
|Rebaza, Alcázar & De Las Casas
|Alberto Rebaza, Luis Miguel Elias, Marcia Arellano, Magaly Varela
|Rodrigo
|Veronica Sattler, Maria del Carmen Alvarado, Maria del Rosario Quiroga, Ximena Aramburú, Fiorella Monge
|ALTAMENTE RECOMENDADO
|Benites, Vargas & Ugaz Abogados
|Carlo Sánchez Concha
|CMS Grau
|Maria Delia Oxley, Ramon Huapaya, Pedro Llerena, Oscar Alejos
|DLA Piper Perú
|Daniel Flores
|Estudio Llona & Bustamante Abogados
|Alfonso Fernández, Raúl Villavicencio, Ariana Delgado
|Estudio Muñiz
|Jesús Espinoza
|Estudio Olaechea
|Martin Serkovic
|Hernández & Cía. Abogados
|Giancarlo Baella
|Santiváñez Abogados
|Roberto Santivañez, Percy Samaniego, Jessica Hondermann
|Torres y Torres Lara Abogados
|Alonso Morales Acosta, Christian Guzman
|RECOMENDADO
|Coetic
|Dario Morales, Fernando Ballon
|Dentons Perú
|Sandra Lorca
|Fernández-Dávila Abogados
|Carlos Fernández Dávila, Neunlyn Marín
|Lazo Abogados
|Vanessa Lamac, Rodrigo Pelaez
|Lesem Complaw
|Eliana Lesem
|Olaechea Asesoria Y Consultoria
|Joselyn Olaechea
|Osterling Abogados
|Arturo Tello, Fernando Allasi
|Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria
|Veronica Vergaray
|Rodríguez Angobaldo Abogados
|Fernando Rodríguez Angobaldo, Diego Arce
|Rodríguez García & Encinas Abogados
|Gustavo Rodriguez Garcia
|Vega & Abogados
|Enrique Cavero, Jesús Marroquín
|Litigios Administrativos
|En cada categoría los nombres de las firmas aparecen en orden alfabético
|FIRMA
|CONTACTOS CLAVE
|LÍDER
|Echecopar
|Ana María Arrarte, Yvo Cuba, Jorge Danos, Juan Carlos Morón, Roxana Gayoso
|Rodrigo
|Arturo Aza, Hugo Silva, José Tam, Renzo Carrasco
|Rubio Leguía Normand
|Milagros Maraví, Milagros Mendoza
|EXCELENTE
|1. Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados
|Carlos Rodriguez Manrique, Natale Amprimo, Eduardo Barboza
|Bullard Falla & Ezcurra Abogados
|Alejandro Falla, Eduardo Quintana, Lucía Villarán, Andrea Cadenas
|Garrigues Peru
|Hugo Forno, Melissa Nuñez, Víctor Baca
|Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
|Micaela Ortiz, Julio Cesar Perez, Luis Bustamante, Raúl Feijóo, Jasmín Alarcón, César Carlín, Maria Fé Torrejón
|Simons & De Noriega Abogados
|Adrian Simons, Verónica de Noriega, Adolfo Pinillos
|2. CMS Grau
|Ramon Huapaya, Nestor Shimabukuro, Miguel Mena, Luis Alberto Liñan, Karina Urquizo
|Estudio Muñiz
|Jorge Córdova
|León e Iparraguirre Abogados
|Luis Miguel León, Gianfranco Iparraguirre
|Miranda & Amado
|Willy Pedreschi, Giovanni Priori
|ALTAMENTE RECOMENDADO
|Baxel Consultores
|Mario Drago, Christián Chávez
|DLA Piper Perú
|Guillermo Hesse, Hernan Velarde, Hernán Jordán, Nathalie Málaga
|Hernández & Cía. Abogados
|Samuel Abad, Carlos Gonzalez, Jorge Luis Zubiate, Javier De Belaúnde, Sheilah Vargas, Enrique Johanson
|Osterling Abogados
|Mauricio Martinez, Scilia Flores
|Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria
|Ronald Fernández Dávila
|QA Legal
|Maité Quiñones
|Santiváñez Abogados
|Fidel Rocha, Paul Sumar
|Stucchi Abogados
|Pierino Stucchi, José Antonio Bezada, Carlos Rodas, Edgar Zevallos, Michael Luyo
|RECOMENDADO
|Benites, Vargas & Ugaz Abogados
|José Francisco León, Daniel Figallo, Ricardo Carrillo, Juan Jiménez, Guillermo Torrejón
|Estudio Carpio Ramirez
|Carlos Carpio
|Estudio Olaechea
|Manuel Villa-Garcia, Carlos Martínez, Cecilia Catacora
|Dentons Perú
|Claudio Cajina, Sandra Lorca, Max Carneiro
|Lazo Abogados
|Vanessa Lamac, Rodrigo Pelaez
|Monroy & Shima Abogados
|Roberto Shimabukuro, Renzo Monroy
|Pazos & Ikehara Abogados
|Juan Manuel Pazos, Alvaro Palao, Ernesto Soto
|Rebaza, Alcázar & De Las Casas
|Roger Zavaleta, Fabio Nuñez del Prado
|Rodríguez Angobaldo Abogados
|Jaime Heredia, Fernando Rodríguez Angobaldo, Joel Campos
|Rosselló Abogados
|Hugo Morote
|Viera Abogados
|Rafael Viera, Adriana Chamorro, Alexandra Ravello, María Claudia Serrano, Cynthia Vargas
|Zegarra & Schipper
|Diego Zegarra
|PRÁCTICA DE CALIDAD
|Aramburú, Castañeda, Boero – Abogados
|Gustavo Ramos
|Barrios & Fuentes Abogados
|Raul Barrios, Renzo Roberti, Liliana Callirgos
|Bueno Lercari Consultores
|Jesús Hernandez
|Estudio Llona & Bustamante Abogados
|Alfonso Fernández Maldonado
|Estudio Navarro & Pazos Abogados
|David Flores, Oswaldo Lozano
|Figueroa Abogados
|Piero Rojas
|GSA Legal
|Javier Villa Garcia
|Miguel Grau Q. Abogados
|Miguel Grau Quinteros, Augusto Pereyra
|MOAR Abogados
|Valeria Milla
|Rafael Prado Litigio Judicial Y Arbitral
|Américo Hidalgo, Rafael Prado
|RVM Abogados
|Raffo Velásquez
|Tafur Asesores Y Consultores
|Sergio Tafur
|Torres y Torres Lara Abogados
|Juan Carlos Benavente, Franklin Ocampo, Irma Pacheco, Christian Pariona
|Vargas Pareja Abogados & Consultores
|Lucianno Giorffino, Brian Toscaino
|Solución de controversias en construcción
|En cada categoría los nombres de las firmas aparecen en orden alfabético
|FIRMA
|CONTACTOS CLAVE
|LÍDER
|Campos Arbitraje E Infraestructura
|Alex Campos, Rodrigo Urrutia
|DLA Piper Perú
|Hernán Jordán
|Echecopar
|Ana María Arrarte, Yvo Cuba, Maria del Carmen Tovar, Juan Carlos Morón, Jorge Danos, Zita Aguilera, Ana Sofía Reyna, Roxana Gayoso
|NPG Abogados
|Gustavo Paredes, Jaime Gray, Katherine Waidhofer
|EXCELENTE
|Bullard Falla & Ezcurra Abogados
|Huascar Ezcurra Rivero, Alfredo Bullard, Milan Pejnovic
|Rodrigo
|José Tam, Arturo Aza, Renzo Carrasco
|Simons & De Noriega Abogados
|Adrian Simons, Verónica de Noriega, Adolfo Pinillos
|Cuatrecasas
|Domingo Rivarola, Ramiro Portocarrero, Lisbeth Gárate, Rodrigo Rabines, Laia Valdespino
|Miranda & Amado
|Mauricio Raffo, Cristina Ferraro
|Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria
|Sebastián Basombrío
|Roca Miock & Acosta Abogados
|Pedro Roca Miock
|ALTAMENTE RECOMENDADO
|Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados
|Carlos Rodriguez Manrique, Eduardo Barboza
|Osterling Abogados
|Mauricio Martinez, Gabriel Loli
|Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
|Mario Reggiardo, Julio Cesar Perez, Luis Bustamante, Mayra Bryce, Micaela Ortiz
|Rodríguez Angobaldo Abogados
|Enrique Varsi, Jaime Heredia, Fernando Rodríguez Angobaldo, Rafael Sánchez
|RECOMENDADO
|Aramburú, Castañeda, Boero – Abogados
|Manuel Aramburú
|Barrios & Fuentes Abogados
|Roger Salas
|CDR Consulting
|Tatiana Herrada
|CMS Grau
|Luis Alberto Liñan, Karina Urquizo, Michelle Barclay
|Dentons Perú
|Claudio Cajina
|Estudio Navarro & Pazos Abogados
|David Flores, Ricardo Puccio
|Estudio Olaechea
|Cecilia Catacora
|Hernández & Cía. Abogados
|Javier De Belaúnde, Enrique Johanson, Sheilah Vargas, Jorge Luis Zubiate
|Mdr Abogados
|Miguel Delgado
|Miró Quesada & Miranda Abogados
|Gustavo Miro Quesada, Rodolfo Miranda
|Reyes & Consultores Asociados
|Claudia Reyes Juscamaita
|Steck Tapia Collantes Abogados
|José Steck, Carlos Tapia, Christian Collantes
|Arbitraje
|En cada categoría los nombres de las firmas aparecen en orden alfabético
|FIRMA
|CONTACTOS CLAVE
|LÍDER
|1. Bullard Falla & Ezcurra Abogados
|Alfredo Bullard, Huascar Ezcurra Rivero, Milan Pejnovic
|Echecopar
|Maria del Carmen Tovar, Ana María Arrarte, Yvo Cuba, Roxana Gayoso, Angela Camara
|Miranda & Amado
|Mauricio Raffo, José Amado, Cristina Ferraro, Giovanni Priori, Santiago Carrillo, Luis Alonso Navarro, Carlos Glave
|2. Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
|Mario Reggiardo, Mayra Bryce, Micaela Ortiz, Luis Bustamante, Julio Cesar Perez, Alvaro Cuba, Eduardo Iñiguez, Augusto Dannon
|Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria
|Sebastián Basombrío
|Rodrigo
|José Tam, Italo Carrano, Luis Bedoya, Arturo Aza, Jorge Alvarado, Martin Chocano, Francisco Cárdenas
|EXCELENTE
|1. Cuatrecasas
|Domingo Rivarola, Ramiro Portocarrero, Lisbeth Gárate, Rodrigo Rabines, Laia Valdespino
|Garrigues Peru
|Hugo Forno, Melissa Nuñez
|Simons & De Noriega Abogados
|Adrian Simons, Verónica de Noriega, Adolfo Pinillos
|2. Aramburú, Castañeda, Boero – Abogados
|Fernando Castañeda, Mauricio Cavero-Blumenfeld, Gustavo Ramos, Lucia Castro
|Campos / Arbitraje E Infraestructura
|Alex Campos, Rodrigo Urrutia
|DLA Piper Perú
|Hernán Jordán
|Estudio Muñiz
|Fernando Melendez, Edwin Pezo, Yuri Vega, Claudia Quispe
|Estudio Navarro & Pazos Abogados
|Ricardo Puccio, Aresio Viveros, Jorge Masson
|Estudio Paitan & Asociados
|Carlos Paitan Contreras
|NPG Abogados
|Gustavo Paredes, Jaime Gray, Katherine Waidhofer
|Rodríguez Angobaldo Abogados
|Jaime Heredia, Fernando Rodríguez Angobaldo, Enrique Varsi, Rafael Sánchez
|ALTAMENTE RECOMENDADO
|1. Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados
|Eduardo Barboza, Natale Amprimo, Carlos Rodriguez Manrique
|Baxel Consultores
|Christián Chávez, Mario Drago, Juan Chang
|CMS Grau
|Luis Alberto Liñan, Michelle Barclay, Karina Urquizo, Ramon Huapaya
|Hernández & Cía. Abogados
|Jorge Luis Zubiate, Javier De Belaúnde, Enrique Johanson, Sheilah Vargas
|Osterling Abogados
|Gabriel Loli, Mauricio Martinez, Scilia Flores
|Rebaza, Alcázar & De Las Casas
|Roger Zavaleta, Fabio Nuñez del Prado, Tabata Arteta
|2. C&C Abogados
|Fernando Capuñay, Nicolle Ríos, Ricardo Castro
|Estudio Olaechea
|Manuel Villa-Garcia, Carlos Martínez
|Miguel Grau Q. Abogados
|Miguel Grau Quinteros, Augusto Pereyra
|Miró Quesada & Miranda Abogados
|Rodolfo Miranda, Gustavo Miro Quesada
|Rubio Leguía Normand
|Bruno Marchese, Giancarlo Celis
|Vega & Abogados
|Jorge Vega Soyer, Diego Quiroz, Daphne Ordóñez
|RECOMENDADO
|Barrios & Fuentes Abogados
|Raul Barrios, Rider Vera, Alberto Loayza
|Benites, Vargas & Ugaz Abogados
|Daniel Figallo
|Dentons Perú
|Claudio Cajina
|Estudio Linares Abogados
|Daniel Linares, Hector Campos
|Lazo Abogados
|Richard Allemant
|QA Legal
|María Teresa Quiñones
|Rafael Prado Litigio Judicial Y Arbitral
|Rafael Prado, Américo Hidalgo
|Rosselló Abogados
|Hugo Morote, Muriel Menchola, Pierre Nalvarte
|Torres y Torres Lara Abogados
|Alonso Morales Acosta, José Fernando Nakaya, Enory Okuma
|VALUABLE PRACTICE
|Arbe Abogados
|Augusto Luján-Ripoll
|Barreto Vergel Bonilla Dispute Resolution
|Alessandro Vergel, Álvaro Bonilla
|Bueno Lercari Consultores
|Jesús Hernandez Peña, Rosa Bueno de Lercari
|Casahierro Abogados
|Ricardo Montero, Rafael Artieda
|Estudio Fernandez & Vargas Abogados
|Vladimir Contreras, Eduardo Buendía, José María Toledo, Gastón Fernández Cruz.
|Estudio Llona & Bustamante Abogados
|Carlos Herbozo Pérez Costa
|GSA Legal
|Javier Villa Garcia, Diego Calmet
|Kennedys Peru
|Marco Rivera Noya, Fernando Hurtado de Mendoza, Kodiak Semsch Gutiérrez
|Loza Legal
|Juan Manuel Loza Martínez
|MOAR Abogados
|Ricardo Mego Paucar, Marcial Gutiérrez
|Ontier Peru
|Fernán Altuve-Febres
|Reyes & Consultores Asociados
|Claudia Reyes Juscamaita
|Santiváñez Abogados
|Roberto Santivañez
|Steck Tapia Collantes Abogados
|Christian Collantes, José Steck, Carlos Tapia
|Viera Abogados
|Rafael Viera, Adriana Chamorro, Alexandra Ravello, María Claudia Serrano, Cynthia Vargas
|Zuñiga Alvarez Abogados
|Sandro Zuñiga Flores, Sandro Zúñiga Álvarez, Sandro Meza Manrique
|Árbitros
|En cada categoría los nombres aparecen en orden alfabético
|CONTACTOS CLAVE
|FIRMA
|LÍDER
|1. Alfredo Bullard
|Bullard Falla & Ezcurra Abogados
|Elvira Martínez
|Estudio Elvira Martinez Coco
|Fernando Cantuarias
|Professor
|Rolando Eyzaguirre
|Sole Practitioner
|2. Cecilia O'Neill
|O’Neill Arbitraje
|Eric Franco
|Legal Delta
|Luciano Barchi
|Sole Practitioner
|Roxana Jiménez
|Sole Practitioner
|EXCELENTE
|Ana María Arrarte
|Echecopar
|Carlos Cárdenas
|Professor
|Eduardo Barboza
|Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados
|Enrique Palacios
|Estudio Enrique Palacios
|Guillermo Lohmann
|Sole Practitioner
|Mario Castillo
|Estudio Mario Castillo Freyre
|Shoschana Zusman
|Estudio Zusman
|ALTAMENTE RECOMENDADO
|1. Natale Amprimo
|Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados
|Carlos Soto
|Soto & Asociados
|Gastón Fernández Cruz
|Fernández & Vargas Abogados
|José Antonio Payet
|Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
|Leysser Leon
|Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria
|Manuel Aramburú
|Aramburú, Castañeda, Boero – Abogados
|Miguel Grau Quinteros
|Miguel Grau Q. Abogados
|2. Adrian Simons
|Simons & De Noriega Abogados
|Alejandro Falla
|Bullard Falla & Ezcurra Abogados
|Alonso Morales
|Torres y Torres Lara Abogados
|Domingo Rivarola
|Cuatrecasas Peru
|Huascar Ezcurra
|Bullard Falla & Ezcurra Abogados
|Hugo Sologuren
|Sole Practitioner
|Jorge Vega
|Vega & Abogados
|Rodrigo Freitas
|RFC Arbitraje
|RECOMENDADO
|Alberto Montezuma Chirinos
|Montezuma Abogados
|Carlos Paitan Contreras
|Estudio Paitan & Asociados
|Carolina De Trazegnies
|Sole Practitioner
|Fernando Capuñay
|C&C Abogados
|Giovanni Priori
|Miranda & Amado
|Gonzalo García-Calderón Moreyra
|García Calderón Vidal Montero
|Gustavo Miró Quesada
|Miró Quesada & Miranda Abogados
|Luis Puglianini
|Sole practitioner
|Maria del Carmen Tovar
|Echecopar
|María Teresa Quiñones
|QA Legal
|Mario Reggiardo
|Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
|Rafael Artieda
|Casahierro Abogados
|Rafael Aysanoa
|Sole Practitioner
|Ricardo León Pastor
|Leon Pastor Consultores
|Rodolfo Miranda
|Miró Quesada & Miranda Abogados
|Rosa Bueno de Lercari
|Bueno Lercari Consultores
|Sergio Tafur
|Tafur Asesores Y Consultores
|VALUABLE PRACTICE
|Carlos Matheus
|Sole Practitioner
|Carlos Torres
|Torres y Torres Lara Abogados
|Enrique Johanson
|Hernández & Cía. Abogados
|Enrique Varsi
|Rodríguez Angobaldo Abogados
|Franz Kundmuller
|Sole Practitioner
|Hugo Forno
|Garrigues Peru
|Jaime Gray
|NPG Abogados
|Juan Carlos Pinto
|Sole Practitioner
|Lourdes Flores
|Sole Practitioner
|Martin Mejorada
|Mejorada Abogados
|Oswaldo Hundskopf
|Sparrow, Hundskopf & Villanueva Abogados
|Rafael Prado
|Rafael Prado Litigio Judicial Y Arbitral
|Rafael Torres
|Torres y Torres Lara Abogados
|Raffo Velásquez
|RVM Abogados
|Roger Rubio
|Rubio Arbitration
|Romulo Morales
|Professor
|Sandro Espinoza
|Sole Practitioner
|Walter Albán
|Professor