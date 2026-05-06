Resolución de controversias: los rankings de abogados, peritos, árbitros y más en Perú. (Foto: Freepik)
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Redacción Gestión
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Leaders League compartió en exclusiva con Gestión sus más recientes rankings de resolución de controversias. Aquí la lista completa de estudios de abogados, peritos, árbitros, agencias especializadas en manejo de crisis, entre otros.

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