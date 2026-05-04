El Perú mantiene condiciones geológicas para descubrir y desarrollar yacimientos de clase mundial —los llamados “elefantes” en la jerga minera—, afirmó Adán Pino, gerente de exploraciones en Perú y Ecuador en Barrick Gold.

“El país sigue siendo un espacio donde se pueden encontrar depósitos de gran escala”, señaló el también presidente de proEXPLO 2026, durante su participación en el último Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Pino explicó que, para las grandes compañías mineras globales, la exploración está enfocada en identificar este tipo de yacimientos de gran tamaño. “Lo que buscan las empresas mayores es encontrar ‘elefantes’. Y para ello hay que ir a territorios con ese potencial, como el Perú”, indicó.





Exploración con retos estructurales

El presidente de proEXPLO 2026 advirtió, sin embargo, que el desarrollo de la exploración enfrenta desafíos que deben ser abordados para sostener la competitividad del país. Entre ellos, destacó la necesidad de agilizar los procesos de permisos.

Adán Pino, gerente de exploraciones en Perú y Ecuador en Barrick Gold: Foto: IIMP

“La exploración es el punto de partida de la industria minera, pero para ser exitosos necesitamos procesos más ágiles y eficientes”, sostuvo. Añadió que otros países de la región vienen avanzando en simplificar sus marcos regulatorios, lo que eleva la presión competitiva sobre el Perú.

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En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos centrales de proEXPLO 2026 será confirmar el potencial geológico del Perú y demostrar que aún existe margen para nuevos descubrimientos relevantes.