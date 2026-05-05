Sunarp. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) designó a Pablo César Rioja Cueva en el cargo de superintendente adjunto de la entidad, ello mediante la

Por otro lado, se aceptó la renuncia formulada por Jorge Armando Martín Fernández Campos a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambos dispositivos legales son refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

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Hoja de vida

Pablo César Rioja Cueva es abogado de profesión, especialista en derecho administrativo empresarial, derecho de la construcción, contrataciones con el Estado y arbitraje.

Además, tiene experiencia en gestión pública, ya que ha ha ocupado cargos como director ejecutivo del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia no penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh); y asesor de la Alta Dirección del Despacho Ministerial del mismo ministerio.

También tiene experiencia en el sector legal y empresarial como gerente legal y socio del Estudio Pablo Rioja & Asociados. Del mismo modo, ha participado en actividades académicas, incluso con estudios de posgrado en derecho administrativo económico.

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