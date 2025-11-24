Sunarp. (Foto: Andina)
Sunarp. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mediante la , se designó, a partir del 24 de noviembre de 2025, a Agripino Teodoro Llallihuamán Antúnez en el cargo de confianza de Gerente General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En el dispositivo legal, se señala que la institución “cuenta con crédito presupuestario aprobado en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios,

La superintendencia es un organismo descentralizado autónomo del sector justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar las políticas y normas técnico - registrales de los registros públicos que integran el sistema nacional.

LEA TAMBIÉN: Inscripción digital de propiedades crece 11% en el primer semestre, informa Sunarp

Asimismo, de planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los registros que conforman el sistema.

La misión de la entidad es inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible.

TE PUEDE INTERESAR

Pleno del Congreso autoriza nueva escala remunerativa para trabajadores de Sunarp
Congreso aprueba pase progresivo de trabajadores CAS de Sunarp al régimen 728
Inscripción digital de propiedades crece 11% en el primer semestre, informa Sunarp

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.