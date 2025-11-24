Mediante la resolución N° 00197-2025-SUNARP/SN, se designó, a partir del 24 de noviembre de 2025, a Agripino Teodoro Llallihuamán Antúnez en el cargo de confianza de Gerente General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En el dispositivo legal, se señala que la institución “cuenta con crédito presupuestario aprobado en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por lo que emite opinión favorable respecto a la disponibilidad presupuestal para proceder con la referida designación”.

La superintendencia es un organismo descentralizado autónomo del sector justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar las políticas y normas técnico - registrales de los registros públicos que integran el sistema nacional.

Asimismo, de planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los registros que conforman el sistema.

La misión de la entidad es inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible.