6 de mayo del 2011. Hace 15 años

ELECCIONES PARAN INVERSIONES POR US$ 6,000 MLLS

MEF advierte que se dejarán de crear miles de empleos por incertidumbre. Rebaja proyección de crecimiento para el año, de 7.5% a 6.5%. Frenazo de la economía se acentuará en próximos dos meses. Gobierno rechaza proyecto para que gratificaciones se paguen sin descuento. Dólar cayó a S/. 2.80, el menor nivel en un mes. La falta de claridad en las propuestas de los candidatos ocasionará un costo al país, advirtió el ministro de Economía, Ismael Benavides. El MEF elevó su proyección de inflación para elpresente año de 2.7% a 3.8%.

6 de mayo del 2011. Hace 15 años. Clientes de segmento B accederán a tarjetas de crédito Premium.

6 de mayo del 2016. Hace 10 años

SE EMPIEZAN A PREFERIR CRÉDITOS DE CONSUMO A MÁS DE 20 MESES

Préstamos se toman bajo la modalidad de línea paralela de las tarjetas de crédito. Es el producto financiero de mayor crecimiento. Las ventas en tiendas por departamentos y locales de los centros comerciales se han comenzado a reactivar paulatinamente tras la primera vuelta electoral. Las tasas de interés de los préstamos de consumo en soles muestran una tendencia a la baja. Electrodomésticos. Las amas de casa limeñas del estrato A priorizarán compra de microondas y las del segmento C y D preferirán lavadoras, según encuesta de Ipsos.

6 de mayo del 2021. Hace 5 años

PROVEEDORES DEL ESTADO PODRÍAN COBRAR ÓRDENES DE COMPRA EN SOLO 72 HORAS

Se propone dar calidad de título valor a las órdenes de compra y de servicios emitidas por entidades públicas. Proveedores podrían negociar estos documentos, al igual que las facturas, para obtener liquidez más rápidamente. La Comisión de Economía del Congreso aprobó ayer por mayoría un dictamen que facilitará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) el acceso a más herramientas de financiamiento. La propuesta aprobada plantea otorgar la calidad de título valor, desde su notificación al proveedor, a la orden de compra y/o de servicios que emita una entidad del Estado.