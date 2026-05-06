La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas concluyó satisfactoriamente el proceso de contratación de una aeronave de transporte táctico C-27J NG Spartan, para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), constituyendo un avance significativo en el fortalecimiento de la capacidad de movilidad aérea del país.

Dicha agencia informó que el 04 de mayo se otorgó la buena pro a la empresa Leonardo S.P.A., por un monto de 57′971,000 euros.

Igualmente, señaló que esta aeronave es reconocida por su alto desempeño en operaciones tácticas y su capacidad de operar en condiciones exigentes, razón por la cual su adquisición permitirá optimizar las operaciones de transporte aéreo en diversos escenarios geográficos, especialmente en zonas de difícil acceso.

Este logro es resultado del arduo y comprometido trabajo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea del Perú, que, mediante una gestión eficiente, rigurosa y transparente, llevaron adelante el proceso de contratación en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Con ello, la agencia de compra de las FF.AA. reafirma su compromiso con la excelencia en la gestión pública y el fortalecimiento de las capacidades operativas del sector Defensa en beneficio del país.