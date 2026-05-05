El presidente José María Balcázar se refirió a la compra de aviones F-16 a Estados Unidos por parte del Estado peruano y señaló que esta operación se hizo a dedo. El jefe de Estado aseguró que el gobierno anterior, en coordinación con la FAP, dejaron fuera de la postulación a los suecos y franceses para beneficiar directamente a los norteamericanos.

Al respecto, el exmandatario José Jerí se refirió a estas declaraciones tras salir de la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso de la República donde se abordó este tema. En ese sentido, dijo que Balcázar ha sido mal asesorado y negó que dicha adquisición de aeronaves haya sido a dedo.

“Justamente salimos de la Comisión de Defensa y ha quedado mucho más claro el escenario lo cual me permite afirmar que lo manifestado por el presidente es totalmente impreciso. Jamás hubo ninguna compra direccionada, a dedo o cualquier calificativo”, indicó.

Seguidamente, Jerí se apoyó en las declaraciones de los ministros citados y de los representantes de la Fuerza Aérea del Perú quienes han mostrado que el proceso cumplió con todos los procedimientos requeridos. Incluso, precisó que la propuesta de los otros posteros no estuvo a la altura de lo esperado por la FAP por lo que terminaron quedado fuera del proceso.

“Creo que el presidente ha sido mal asesorado sobre el tema, pero a la luz de todas las participaciones de los ministros, de la parte técnica de la FAP ha quedado sumamente claro que todo ha sido conforme al procedimiento. Se han respetado todas la etapas que tal vez algunos de los postores no hayan podido satisfacer la expectativa de la FAP es muy distinto y el que pierde no va quedarse contento”, añadió.

Contraloría dio visto bueno

Para terminar, José Jerí sostuvo que la Contraloría General de la República dio su visto bueno para que se finalice la adquisición dejando en claro que todo estaba en regla desde un inicio.

“La Contraloría también ha participado de este procedimiento y ha dado su visto favorable, entonces todo el procedimiento que viene de años anteriores porque es una compra programada, ha seguido todas las causas formales”, finalizó.