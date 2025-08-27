Google. (Foto: EFE)
Google. (Foto: EFE)
lanzó este martes Gemini 2.5 Flash Image, un modelo de de edición de imágenes que hace sombra al popular Photoshop, y Adobe optó por incluirlo en su ecosistema.

La nueva herramienta de Google «permite combinar varias imágenes en una sola, mantener la coherencia de los personajes para una narrativa rica, realizar transformaciones específicas con lenguaje natural y utilizar el conocimiento del mundo de Gemini (la IA de Google) para generar y editar imágenes», anotó el gigante tecnológico en un comunicado.

Una posible competencia directa con Photoshop

Una de las peculiaridades de esta es que puedes colocar el mismo personaje en diferentes entornos o mostrar un mismo producto desde múltiples ángulos en nuevas configuraciones.

Por ejemplo, el modelo puede desenfocar el fondo de una imagen, eliminar una mancha en una camiseta, eliminar a una persona completa de una foto, alterar la pose de un sujeto, añadir color a una foto en blanco y negro o cualquier otra cosa que puedas crear con una simple indicación.

Esta vanguardista tecnología le podría comer el mercado al popular editor de fotos de Adobe, Photoshop.

No obstante, Adobe anunció ayer que los usuarios de Adobe Firefly y Adobe Express podrán probar gratis Gemini 2.5 Flash.

Business Insider preguntó a la empresa por qué los usuarios preferirían usar las herramientas de Adobe en lugar de ir directamente a y Adobe respondió que su ventaja reside en ofrecer todos estos modelos en un solo lugar para que los usuarios no tengan que cambiar de plataforma.

