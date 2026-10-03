El encuentro del papa León XIV con los jóvenes, previsto para el próximo 12 de noviembre, ya no se realizaría en el Estadio Monumental de Ate.

La organización evalúa trasladar el evento al Estadio Nacional, aunque esta nueva sede todavía está pendiente de confirmación oficial.

La modificación ocurre luego de que se identificaran algunas dificultades técnicas que hicieron inviable continuar con la planificación del evento en el recinto deportivo ubicado en Ate.

En diálogo con Canal N, el Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana afirmó que hubieron avances, sin embargo, se presentaron desacuerdos técnicos.

“Se avanzó mucho en el proceso, pero ya hubo cuestiones técnicas que ya eran, diríamos así, insalvables”, sostuvo.

El cambio de sede no altera la fecha prevista para este encuentro, ni la agenda general del recorrido pastoral.

La organización espera que la Nunciatura Apostólica reciba la respuesta correspondiente desde Roma para poder anunciar públicamente la nueva sede.

Ingreso gratuito a actividades

El cambio de estadio ocurre luego de que se conocieran posibles ofrecimientos para alquilar algunos palcos del Estadio Monumental durante la fecha prevista para el encuentro.

En ese contexto, la organización reiteró que todas las actividades programadas durante la visita del papa León XIV serán de ingreso libre.

“Todo el encuentro con el Santo Padre siempre es gratuito. No hay nadie que pueda decir ni un sol que pedimos para un ingreso”, se precisó.

Las diócesis serán las encargadas de distribuir los tickets de ingreso entre los fieles que participen en los diferentes encuentros programados durante la visita papal.