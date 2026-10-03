La organización evalúa trasladar la actividad al Estadio Nacional debido a dificultades técnicas detectadas en el recinto inicialmente previsto. Foto: EFE
La organización evalúa trasladar la actividad al Estadio Nacional debido a dificultades técnicas detectadas en el recinto inicialmente previsto. Foto: EFE
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Redacción Gestión
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La organización evalúa trasladar el evento al Estadio Nacional, aunque esta nueva sede todavía está pendiente de confirmación oficial.

La modificación ocurre luego de que se identificaran algunas dificultades técnicas que hicieron inviable continuar con la planificación del evento en el recinto deportivo ubicado en Ate.

En diálogo con Canal N, el Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana afirmó que hubieron avances, sin embargo, se presentaron desacuerdos técnicos.

“Se avanzó mucho en el proceso, pero ya hubo cuestiones técnicas que ya eran, diríamos así, insalvables”, sostuvo.

La organización espera que la Nunciatura Apostólica reciba la respuesta correspondiente desde Roma para poder anunciar públicamente la nueva sede.

Ingreso gratuito a actividades

En ese contexto, la organización reiteró que todas las actividades programadas durante la visita del papa León XIV serán de ingreso libre.

“Todo el encuentro con el Santo Padre siempre es gratuito. No hay nadie que pueda decir ni un sol que pedimos para un ingreso”, se precisó.

Las diócesis serán las encargadas de distribuir los tickets de ingreso entre los fieles que participen en los diferentes encuentros programados durante la visita papal.

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