En medio de un proceso de optimización de sus operaciones, el fabricante peruano de hilados, tejidos y confecciones, Creditex aprobó el cierre progresivo de su unidad de producción de hilos en la planta Vulcano (Ate), con el objetivo de reducir costos y mejorar su eficiencia operativa. La medida contempla trasladar esta actividad a otras instalaciones, sin abandonar el negocio de hilandería. En este contexto de reorganización, ¿cómo cerró la compañía el tercer trimestre de 2026 y qué factores incidieron en sus resultados financieros?

Al cierre del tercer trimestre de 2026, Creditex registró una pérdida neta de S/ 10.58 millones, de acuerdo a sus estados financieros presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Este resultado ocurrió en un periodo en el que sus ventas retrocedieron y el resultado por diferencia de cambio pasó a terreno negativo, según su informe de gerencia.

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Uno de los factores que incidió en sus resultados fue el comportamiento de sus activos y pasivos monetarios en dólares. En detalle, entre enero y setiembre de 2026, la compañía reportó una pérdida por diferencia de cambio de S/ 567,495, frente a la ganancia de S/ 91,745 registrada en similar periodo de 2025.

Este resultado se produjo en un contexto en el que el tipo de cambio promedio del dólar pasó de S/ 3.617 en el tercer trimestre de 2025 a S/ 3.419 en similar periodo de 2026, lo que representó una disminución de 5,48%.

En paralelo, los ingresos totales de Creditex sumaron S/ 212.16 millones, cifra menor en 7.91% respecto del mismo periodo del año anterior. La línea de hilados generó ventas por S/ 131.06 millones, seguida de tejidos, con S/ 28.84 millones, y confecciones, con S/ 29.39 millones.

La textil peruana destinó parte de sus inversiones a implementar el proyecto Smart Factory en las áreas de tintorería de sus plantas de Lima y Pisco. Foto: Andina

Hilados, tejidos y confecciones: ¿cómo evolucionaron sus ventas?

Por líneas de negocio, las ventas de hilados disminuyeron 12.61%, mientras que las de tejidos retrocedieron 4.23% y las de retail cayeron 2.04%. En contraste, confecciones mostró un crecimiento de 2.26%.

En cuanto a su desempeño operativo, la producción de hilados alcanzó las 2,439 toneladas, una reducción de 9.17% frente al tercer trimestre de 2025. La fabricación de tejidos sumó 857.488 metros, con una caída de 13.65%. En cambio, la producción de confecciones aumentó 2.39%, hasta las 171,300 prendas.

Pese al resultado neto negativo, la compañía reportó un Ebitda positivo de S/ 625,129 al cierre de setiembre. Asimismo, sus gastos de administración y ventas disminuyeron en S/ 587,358 respecto de similar periodo del año anterior.

En materia de inversiones, Creditex destinó S/ 10.84 millones hasta setiembre de 2026, principalmente a la implementación del proyecto Smart Factory en las áreas de tintorería de sus plantas de Lima y Pisco , así como a la instalación de sistemas contra incendios en sus sedes de Trujillo y Lima.

El proyecto Smart Factory forma parte de la estrategia de transformación digital de la compañía y busca incorporar tecnologías vinculadas con la Industria 4.0 en sus procesos industriales. Como antecedente, en 2024, Creditex culminó la implementación de esta iniciativa en su planta de Trujillo, donde incorporó funcionalidades para la gestión de órdenes de cambio, programación semanal, control de calidad e integración con el ERP TIM para registrar la producción en los almacenes logísticos. Asimismo, en su planta de Lima desarrolló un sistema de mapa de corte basado en tecnología web, integrado con herramientas de reconocimiento automático de fallas mediante visión por computadora e inteligencia artificial.