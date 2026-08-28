El fabricante peruano de confecciones, hilados y productos textiles Creditex (Corporación Cervesur) aprobó el inicio del cierre de su unidad de producción de hilos en la planta Vulcano, ubicada en Ate. La decisión fue tomada por el Directorio, tras aprobar la propuesta de la gerencia general.

De acuerdo con la empresa, esta decisión se enmarca en una estrategia de optimización de los costos de producción y mejora de la eficiencia operativa de la compañía. En ese sentido, la producción de hilos que actualmente se realiza en la Planta Vulcano será trasladada progresivamente a otras plantas de producción de Creditex.

En su comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa precisó que la capacidad productiva de su negocio de hilandería se mantendrá con el traslado. Así, remarcó que el cierre de la unidad de producción de hilos de la Planta Vulcano no implica el retiro de esta actividad productiva, sino solo su traslado progresivo hacia otras instalaciones de la compañía.

Creditex trasladará operaciones de planta Vulcano

Creditex señaló que la medida aprobada también permitirá optimizar la utilización de sus recursos y activos productivos. El objetivo, según explicó la empresa, es mejorar la eficiencia operativa mediante una reorganización de la producción de hilos entre sus distintas plantas.

El acuerdo fue adoptado por el Directorio como parte de la propuesta presentada por la gerencia general y comunicado al mercado como Hecho de Importancia. La compañía informó que el proceso de cierre de la unidad de producción de hilos de la planta Vulcano iniciará a partir de esta aprobación.

En el documento remitido a la SMV, Creditex no detalló una fecha para la culminación del proceso de cierre ni precisó qué otras plantas recibirán la producción de hilos de Vulcano. La empresa se limitó a señalar que el traslado hacia otras plantas se realizará progresivamente, manteniendo la capacidad productiva de hilandería.

Pese al cierre de esta unidad específica, Creditex señaló que mantendrá su capacidad productiva de hilos mediante el traslado de la producción a otras instalaciones. (Foto: Creditex).

Inversiones de Creditex para fortalecer operaciones

En junio de 2025, Creditex informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre una serie de inversiones para fortalecer sus operaciones, entre ellas, proyectos de modernización en su planta de Lima. En esta instalación, ubicada en Ate, la empresa había desarrollado un sistema de mapa de corte basado en tecnología web, integrado con un sistema de reconocimiento automático de fallas mediante visión por computadora e inteligencia artificial.

La planta de Lima forma parte de las tres instalaciones industriales que opera Creditex, incluyendo sus plantas de Trujillo y Pisco. La compañía mantiene en su operación una estructura integrada que abarca actividades como hilado, tejido, teñido y estampado de algodón. En el caso de la planta de Lima, la empresa ha reportado además proyectos de modernización y mejora tecnológica en sus procesos.

La Planta N° 5 - Ate, conocida como planta Vulcano, está ubicada en la calle Los Hornos 185, en la urbanización Vulcano, y ocupa un área de 41,040 m². Su historia está vinculada a Credisa y a la incorporación de esta operación a Corporación Cervesur en 1996.