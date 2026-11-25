El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, participó en CADE Ejecutivos 2026, que se realiza en Urubamba, Cusco. Durante su presentación, “Cómo se comporta la democracia y el poder ciudadano: Visión integral de la situación política en el Perú”, comentó que todos los partidos políticos tienen un fin supremo, “que es el Perú”.

“El problema está en cómo llegar hacia ese objetivo. Ahí viene mi trabajo como presidente [de Diputados] para poder consensuar, buscar puntos comunes para poder llegar a ese objetivo”, refirió.

En su exposición reflexionó que los empresarios no pueden estar enfrentados al Estado, “como tampoco el Estado debiera continuar atacándolos con la sanción abusiva e irracional. Dejemos de ser un Estado kafkiano que ahoga la esperanza”.

Reto dijo que desde la cámara baja apuestan por un Estado ciudadano, “que sienta y escuche a la gente”.

“Como diputados, tenemos la semana de representación, en la cual acudimos a las diferentes regiones a escuchar justamente a los ciudadanos, para poder, al escucharlos, tenerlos en cuenta y dictar unas mejores leyes, más humanas, más cercanas. Lima no debe legislar de espaldas al pueblo, a las regiones”, sostuvo.

La bicameralidad

En otro momento, Reto se refirió al trabajo de las cámaras en el Congreso. Afirmó que diputados y senadores comparten “el honor de representar a la nación”.

“No existe jerarquía entre ambas cámaras. Incluso, diputados y senadores deberemos de presidir el Congreso en forma alternada. En el proceso de delegación de facultades se han desconocido los roles de cada cámara. Y eso, aunque parezca mentira, trae inseguridad, no solamente a los peruanos. Debemos, senadores y diputados, corregir eso”.

Ante los empresarios, dijo que si ambas cámaras no llegan a un acuerdo tendrán que acudir al Tribunal Constitucional, “pues la seguridad jurídica —y ustedes lo saben mejor que yo—, el marco jurídico, es esencial para la democracia y para los negocios”.

El congresista del partido del Buen Gobierno también indicó que desde el Poder Ejecutivo se afirma que la actuación y protesta es obstruccionismo. “Se sugiere que somos el problema y que deseamos el fracaso del gobierno. Nada más alejado de la verdad, señores”, dijo en el auditorio.

En esa línea, dijo que ante el fenómeno de El Niño, apoyan al gobierno, a través de leyes. “A todas estas iniciativas legislativas que nos han dado el Ejecutivo se les ha dado trámite”.

En CADE Ejecutivos, Reto planteó retomar el proceso de planificación concertada; construir mecanismos de coordinación que otorguen mayor fluidez al trabajo legislativo y una revisión de los reglamentos de ambas cámaras.

“Y tercero, impulsar iniciativas que transformen de manera significativa la calidad de vida de las familias peruanas. La política es y debe ser un instrumento cívico para resolver los problemas de la gente. Sin embargo, hay personas metidas en la política buscando intereses propios o subalternos”, remarcó en la exposición.