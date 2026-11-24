La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el predictamen recaído en la Propuesta Legislativa 00188-2026-2031-CD, el cual propone regular la ejecución de las obligaciones alimentarias contenidas en actas de conciliación.

La propuesta de la diputada Roxana Rocha de Renovación Popular, tiene como objetivo contribuir al pago de las obligaciones alimentarias y fortalecer la protección judicial de sus beneficiarios, principalmente al niño y adolescente.

La iniciativa plantea modificar los artículos 566, 566-A y 691 del Código Procesal Civil para incorporar reglas específicas aplicables a la ejecución de actas de conciliación en materia de alimentos.

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Una de las principales medidas propone que, cuando el juez ordene cumplir el acuerdo de alimentos, se abra una cuenta de ahorros a favor de quien recibe la pensión. El juez podrá disponer su apertura en el Banco de la Nación u ordenar al obligado a pagar en otra entidad financiera. La cuenta se usará solo para la pensión, lo que permitirá comprobar con mayor facilidad si los pagos se realizan.

La propuesta también contempla que, si la persona obligada no paga la pensión tras recibir la orden judicial, el juez envíe copias certificadas del caso al fiscal penal. Antes de ello, se deberá calcularse la deuda y exigirse su pago.

En este tipo de casos, para enviar el caso a la Fiscalía, será necesaria la autorización expresa de quien recibe la pensión, si es mayor de edad, o de su representante en el proceso, si es menor. El fiscal, tras ello, evaluará las acciones que correspondan.

La propuesta busca, a su vez, que el cobro de una pensión acordada mediante conciliación no se detenga cuando el juez rechace la oposición de la persona obligada a pagar y ordene continuar la ejecución, aunque esta apele. El juez superior podrá revisar esa apelación sin esperar otra resolución, mientras el cobro sigue adelante.

El texto sustitutorio también contempla que el Poder Ejecutivo adecúe el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil en un plazo de 70 días calendario desde la entrada en vigor de la eventual ley.

Tras su aprobación en la comisión, el dictamen debe ser incluido en la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados para su debate y votación. Si obtiene la aprobación de dicha cámara, la propuesta pasa al Senado para su revisión.

En el Senado, la propuesta pasa por la comisión respectiva y luego por el Pleno, donde puede aprobarse, modificarse o rechazarse. Si logra ser aprobada, se envía al presidente de la República para su promulgación, quien también puede formular observaciones.