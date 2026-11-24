El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que presentará una propuesta para establecer la cadena perpetua para policías y militares que integren organizaciones criminales o les suministren armas, municiones, equipos o explosivos.

El ministro señaló que la medida busca castigar severamente a los miembros de las fuerzas del orden coludidos con bandas delictivas.

Por otro lado, el ministro anunció cambios en la formación de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de una reforma policial, para fortalecer sus conocimientos tecnológicos, sus principios democráticos y su cercanía con la ciudadanía.

Astudillo precisó que estas modificaciones responden a las nuevas necesidades de seguridad y a los desafíos de la Policía Nacional.

En tanto, ante la cifra de aproximadamente 6,9 asesinatos diarios, el ministro afirmó que el Gobierno busca reducir la criminalidad mediante la desarticulación de bandas y la captura de sus integrantes y cabecillas.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Justicia del Senado reprograma citaciones de ministro César Astudillo y Janet Tello

En este contexto, Astudillo exhortó comparar las cifras con el mismo periodo de 2025 y consultar los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“No es que nos haya pasado, pero estamos trabajando mucho en eso, cada banda desarticulada, cada organización capturada, cada cabecilla capturada, necesariamente va a detener ese incremento, con toda seguridad”, señaló.