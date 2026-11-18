El sector Interior contará con un presupuesto de S/14,270 millones para el Año Fiscal 2027, según la propuesta sustentada por el ministro del Interior, César Astudillo, ante el Congreso. El monto comprende los recursos asignados al Ministerio del Interior, Migraciones, la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y Sucamec.

De acuerdo con la exposición, el presupuesto del sector muestra un crecimiento sostenido. Pasó de S/10,881 millones en 2022 a S/14,270 millones previstos para 2027, lo que representa un incremento de S/3,389 millones en ese periodo . Astudillo señaló, sin embargo, que el aumento presupuestal no resuelve por sí solo las necesidades del sector, debido a que una parte importante de los recursos adicionales de los últimos años se ha destinado al pago de planillas y pensiones del personal.

Para 2027, el Ministerio del Interior concentra S/13,935 millones, equivalente al 97.6% del presupuesto sectorial. Le siguen Migraciones, con S/204 millones (1.4%); la Intendencia Nacional de Bomberos, con S/95 millones (0.7%); y Sucamec, con S/36 millones (0.3%). El pliego del Ministerio del Interior comprende 19 unidades ejecutoras y tiene bajo su responsabilidad tanto al ministerio como a la Policía Nacional.

¿En qué se invertirá?

En materia de inversiones, el proyecto de presupuesto contempla 30 inversiones por S/291 millones. Las comisarías concentran la mayor asignación, con cuatro proyectos por S/113.7 millones. Le siguen las escuelas de formación y especialización policial, con dos inversiones por S/70.2 millones, y siete unidades especializadas de la PNP, con S/46.8 millones.

Proyecto de Presupuesto AF - 2027 del Sector Interior. Foto: Captura Congreso.

También se han previsto cuatro inversiones para compañías de bomberos por S/20.6 millones; cuatro unidades policiales de investigación criminal y criminalística por S/14.6 millones; tres sedes institucionales por S/11 millones; cinco inversiones de Migraciones por S/10.7 millones; y una inversión para un hospital-policlínico por S/3.5 millones.

Por ubicación, Lima concentra nueve inversiones por S/59.9 millones, mientras que otras siete intervenciones tienen carácter multidepartamental y cobertura nacional.

Proyecto de Presupuesto AF -2027 del Sector Interior en materia de inversiones. Foto: Captura Congreso.

Entre las medidas planteadas para el próximo año también figura el denominado Plan Celador, que busca exceptuar al sector de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto. Según la propuesta, su implementación se financiaría con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior y no demandaría recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, se plantea autorizar una transferencia financiera a favor del Gobierno de Estados Unidos para el mantenimiento de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk. La propuesta presupuestal también contempla prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 los contratos CAS-PRECIP suscritos durante el Año Fiscal 2026, bajo el numeral 4 de la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32515.

Durante la sustentación, Astudillo sostuvo que el objetivo del presupuesto no es únicamente incrementar los recursos del sector, sino traducirlos en mayor presencia policial, fortalecimiento de las capacidades de investigación y uso de tecnología para enfrentar las demandas de seguridad de la ciudadanía.

El ministro remarcó que los S/14,270 millones previstos para 2027 buscan sostener las acciones del Estado vinculadas con la protección de la vida, la seguridad y los derechos de la población, así como fortalecer las capacidades de la Policía Nacional frente al delito y el crimen organizado.