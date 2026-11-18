El Gobierno garantizará el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), con recursos por más de S/ 450 millones en noviembre, anunció el ministro del Interior, César Astudillo. La medida permitirá cumplir con la deuda pendiente con los efectivos que participaron en las operaciones desplegadas durante los estados de emergencia a nivel nacional.

“El Ministerio de Economía y Finanzas ya ha hecho las transferencias necesarias. En adelante, se gestionarán y se entregarán los bonos que se están adeudando al personal. Se ha dispuesto cerca de S/ 450 millones para cancelar esta deuda”, señaló César Astudillo.

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El titular del sector Interior fue enfático al ratificar que el Gobierno cumplirá con el compromiso con los efectivos policiales. “Se tiene que honrar nuestra palabra y se va a hacer así. Esto será en los próximos días”, sostuvo.

Ministro César Astudillo afirmó que el MEF ya ha hecho las transferencias necesarias. Foto: Mininter.

Cabe recordar que como parte de las gestiones para garantizar este reconocimiento económico, el Ministerio del Interior remitió el pasado 9 de noviembre al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la actualización del requerimiento de recursos adicionales por más de S/ 450 millones, destinados a financiar esta bonificación para el personal policial que participó en los estados de emergencia decretados entre abril y los primeros días de noviembre del presente año.

A través de una nota de prensa, el sector Interior reafirmó su voluntad de reconocer el esfuerzo de los miembros de la la Policía Nacional, “impulsando las acciones necesarias para cumplir con sus derechos y respaldar la labor que realizan diariamente en defensa de la seguridad de todos los peruanos”.