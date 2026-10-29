El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afronta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en la designación de funcionarios en cargos públicos del sector. La acusación fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) de la Cámara de Diputados.

Entre los nombramientos señalados figura el de Maritza Manturano como jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, investigada por la Fiscalía en el caso conocido como “Trabajadores Fantasma de Emilima”.

Como se recuerda, un reportaje emitido por Cuarto Poder reveló que la Fiscalía señaló a Manturano como presunta cabecilla de una red que habría contratado proveedores para servicios no realizados en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima).

Los hechos investigados se habrían realizado en su gestión como gerente general de la entidad, cargo para el que fue designada en 2019. La tesis fiscal comprende la contratación de 22 presuntos locadores “fantasmas” y más de 200 órdenes de servicio. De acuerdo con la carpeta fiscal, Manturano habría supervisado que los gerentes de línea facilitaran las contrataciones cuestionadas.

Otro de los nombramientos cuestionados es el de Darwin Eufrasio León como viceministro de Recursos para la Defensa. Según la denuncia, el funcionario presuntamente no contaría con la experiencia ni con el perfil adecuado para desempeñar las funciones correspondientes a ese cargo.

Asimismo, se cuestional la permanencia de Benny Vázquez Alegría en el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar. En su caso, la denuncia también sostiene que presuntamente no reuniría la experiencia ni el perfil necesarios para ejercer dicha responsabilidad.

Según el documento presentado, se le acusa al ministro Belaúnde de una posible infracción de la Constitución y la presunta comisión del delito de nombramiento, designación, contratación o aceptación ilegal de cargo público, de acuerdo con el artículo 381 del Código Penal.

La acusación contra el ministro de Defensa cuestiona el nombramiento de Maritza Manturano y la idoneidad de otros dos funcionarios del sector. Foto: Mindef.

Denuncia contra ministro Astudillo

El ministro del Interior, César Astudillo, también enfrenta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en contrataciones en su sector. La acusación solicita que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.

Entre los casos señalados figura la contratación del funcionario indentificado como Ricardo Falcao por una remuneración mensual de S/15,600 soles.

Asimismo, la acusación menciona el presunto ingreso irregular del exministro Juan José Santiváñez al sector Interior.

La denuncia solicita investigar los hechos y evaluar la destitución e inhabilitación de Astudillo.