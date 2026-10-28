Este miércoles 28 de octubre, el Pleno de la Cámara del Senado del Congreso aprobó el reglamento para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.

En una jornada marcada por el confrontamiento político entre los senadores de Juntos por el Perú y el oficialismo, se decidió validar el reglamento con 38 votos.

Los 12 votos en contra provinieron de la bancada izquierdista, mientras que las cuatro abstenciones de Ahora Nación y Juana Ticona de OBRAS.

Sus principales disposiciones son:

Evaluación curricular: hasta 70 puntos. Quienes no alcancen 50 puntos en esta etapa quedarían descalificados.

Entrevista personal: hasta 30 puntos. Esta distribución reemplazó la propuesta inicial de 60 puntos para el currículo y 40 para la entrevista.

Integridad y requisitos: presentar información falsa puede causar la exclusión en cualquier etapa; además, se exige una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.

Grados académicos: deberán estar inscritos en el registro de la Sunedu. Las postulaciones podrán presentarse de forma presencial o virtual.

En desarrollo