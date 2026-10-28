El Gobierno peruano dispuso la puesta en ejecución del protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Gobierno de la República Popular China.

La fecha de inicio establecida es desde este 1 de noviembre del 2026, según determinó el Decreto Supremo 012-2026-MINCETUR, publicado en edición extraordinaria este martes 27 de octubre.

“Se pone en ejecución a partir del 1 de noviembre de 2026, el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China, cuyo texto íntegro se encuentra publicado en la página web de Acuerdos Comerciales del Perú del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)”, detalla la normativa.

En la referida página web se destaca que el TLC Perú-China permite “estrechar las relaciones comerciales con un país cuyo mercado es el más grande del mundo (1,397 millones de personas) y cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas, con tasas de 9% anual, aproximadamente”.

Este marco le permite al Perú obtener mejor acceso a un mercado involucrando una mayor demanda de “bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de capital”, agregaron.

También representa, cita la página, acceso preferencial para productos peruanos, integración de cadenas productivas, inversión y cooperación aduanera.

Precedentes

Como se recuerda, este TLC fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing (República Popular China), ratificado mediante Decreto Supremo 092-2009-RE, del 6 de diciembre de 2009.

Gobierno peruano destaca amplia población de China en el marco de la optimización del TLC. (Foto: AFP/Archivo)

Posteriormente, fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo 005-2010-MINCETUR, del 25 de febrero de 2010. Entró formalmente en vigencia el 1 de marzo de 2010.

Ahora bien, este protocolo de optimización fue suscrito en la ciudad de Lima (Perú) el 14 de noviembre de 2024 y ratificado mediante Decreto Supremo 035-2026-RE, del 25 de julio de 2026.