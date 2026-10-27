Botellas de la bebida electrolítica Bushuila, de Eastroc Beverages, con la imagen de Kylian Mbappé, en una tienda de Pekín el 27 de octubre. Fotógrafo: Pedro Pardo/AFP/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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La estrella francesa del fútbol Kylian Mbappé enfrenta un creciente rechazo en China después de comentarios considerados ofensivos hacia Mao Zedong, mientras la televisión estatal dejó de transmitir sus partidos, las redes sociales congelaron sus cuentas y varias empresas rompieron sus vínculos como embajador.

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