CCTV habría retirado anuncios protagonizados por Mbappé, dejado de transmitir partidos de fútbol en los que participa el francés y eliminado todas las publicaciones relacionadas con él de su cuenta oficial de Weibo. La plataforma china Xiaohongshu también congeló la cuenta del futbolista después de que estallara la polémica por comentarios que hizo al hablar de un meme de internet que aparentemente mostraba a Mao, fundador de la China moderna.

Las cuentas oficiales de Mbappé en Weibo y Xiaohongshu, que tienen alrededor de 1 millón de seguidores cada una, fueron marcadas con avisos que indicaban que habían sido silenciadas por infringir las normas.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo que cualquier palabra o acción que ofenda al pueblo chino inevitablemente encontrará una amplia oposición de la sociedad china.

Las marcas de consumo que contrataron a Mbappé como embajador —Eastroc Beverage Group Co. y China Mengniu Dairy Co.— registraron caídas en bolsa. Las acciones de Eastroc perdieron hasta 4.1% en Shanghái, mientras que Mengniu retrocedió alrededor de 3% en Hong Kong. Ambas compañías dijeron que están rompiendo sus vínculos con él.

La empresa suiza de zapatillas On Holding AG también eliminó todas las publicaciones relacionadas con Mbappé de su cuenta china en redes sociales. La marca de ropa deportiva no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus planes respecto de la asociación por 10 años que firmó recientemente con el ganador del Mundial de 2018.

En un video, le preguntaron al futbolista qué meme de internet sobre él le había causado más gracia. Mbappé describió uno que incluía un video de un hombre que, según dijo, pensaba que era “un dictador chino”, con su propio rostro superpuesto sobre la figura. Mbappé dijo que utilizaba con frecuencia el meme con amigos mientras jugaba en línea, pero no identificó a la persona que aparecía en él.

El medio taiwanés ETtoday informó que la imagen mostraba a Mao. Imágenes que circulaban en internet también parecían mostrar el rostro de Mbappé superpuesto sobre Mao. Ni Eastroc ni Mengniu especificaron qué motivó sus decisiones ni mencionaron a Mao en sus comunicados.

Los memes que presentan a Mbappé como un dictador circulan al menos desde el Mundial de este verano. Es un apodo que lo ha acompañado durante meses y usuarios han superpuesto su rostro sobre varias figuras históricas, a menudo con vestimenta militar.

El episodio provocó rápidamente críticas de usuarios nacionalistas en las redes sociales chinas, algunos de los cuales acusaron a Mbappé de insultar a China y pidieron un boicot. El destacado medio de fútbol Dongqiudi dijo que no ofrecería una traducción de sus comentarios porque eran “hirientes para China y el pueblo chino”.

No es la primera vez que polémicas en internet por comentarios considerados ofensivos perjudican patrocinios y relaciones comerciales.

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) ha trabajado para reconstruir su marca en China continental después de años de consecuencias por una publicación en redes sociales de 2019 en apoyo a los manifestantes de Hong Kong realizada por Daryl Morey, entonces gerente general de los Houston Rockets. Empresas extranjeras, entre ellas la minorista sueca Hennes & Mauritz AB y el gigante de ropa deportiva Nike Inc., también han enfrentado boicots de consumidores por comentarios sobre Xinjiang.