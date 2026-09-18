La compañía suiza equipará a Mbappé, el delantero de 27 años que ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales, con nuevos botines mientras amplía el uso de su tecnología de fabricación de calzado Lightspray, según un comunicado. Mbappé, figura central del poderoso Real Madrid, representaba anteriormente a Nike Inc.

Las acciones de On se dispararon hasta un 7.4% tras la noticia en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense. Nike cayó un 0.6%, mientras Adidas registró un descenso similar en Fráncfort.

On también contrató a Thierry Henry, exestrella de la selección francesa y del Arsenal de la Premier League inglesa, como director de la división de fútbol. No se divulgaron los detalles financieros de los acuerdos.

La compañía respaldada por Roger Federer ha crecido rápidamente desde su fundación en 2010, comenzando con zapatillas para correr y expandiéndose al tenis, el entrenamiento y los deportes al aire libre. También busca aumentar los ingresos procedentes de la indumentaria, tanto deportiva como de estilo de vida. On tiene previsto celebrar el martes un día del inversionista, en el que se espera que presente sus objetivos financieros para los próximos años.

Un logotipo de On en el escaparate de la tienda insignia de On Labs, operada por On Holdings AG, en Zúrich (Suiza), el martes 21 de marzo de 2023. (Foto: Bloomberg)

Aunque el fútbol ha sido durante mucho tiempo el deporte más popular del mundo, en los últimos años ha cobrado aún más importancia como fuente de productos de moda y estilo de vida para competidores como Adidas y Nike, además de Puma SE. Las marcas registraron un fuerte aumento de las ventas este verano gracias a las camisetas de los equipos que patrocinaron en el Mundial.

El fútbol ha sufrido menos disrupción por parte de las denominadas marcas desafiantes en los últimos años que el running, donde empresas emergentes como On y Hoka han ganado participación de mercado con propuestas innovadoras de calzado. New Balance y Skechers han logrado algunos avances en el fútbol, y esta última patrocina a la estrella inglesa Harry Kane, que también juega en el FC Bayern Munich.

On busca “repensar los productos para las exigencias del juego y, al mismo tiempo, aportar una nueva energía a la cultura que lo rodea”, señaló la empresa en el comunicado.

Mbappé trabajará estrechamente con el personal de On en el desarrollo y las pruebas de botines e indumentaria de fútbol, además de representar a la marca fuera de la cancha, indicó la compañía. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol, Mbappé también ha ganado seguidores por su estilo, apareciendo en campañas de Dior.

Una zapatilla de correr de On Holding AG exhibida en el escaparate de una tienda minorista en Shanghái.

“Lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir juntos algo completamente nuevo que ayude a dar forma al fútbol del futuro”, señaló Mbappé en el comunicado.

On considera que su tecnología LightSpray —mediante la cual robots pulverizan en cuestión de minutos la parte superior de un calzado a partir de un filamento— le dará una ventaja en el fútbol. El objetivo es crear productos “excepcionalmente livianos, precisos y ajustados al atleta como una segunda piel”, señaló la compañía.

On presentó la tecnología en 2024 y ha ampliado su uso desde zapatillas de alta gama para maratón hasta productos dirigidos a un mercado más amplio. A comienzos de este año inauguró en Corea del Sur una fábrica dedicada a LightSpray y prevé abrir pronto otra planta en Vietnam, con posibles instalaciones futuras en Estados Unidos y Europa, señaló Caspar Coppetti, codirector ejecutivo, en una entrevista en junio.

La incursión inicial de On en el fútbol se produjo en diciembre, cuando fichó a la joven estrella suiza Sydney Schertenleib, que juega en el equipo femenino del FC Barcelona, para colaborar en productos orientados al entrenamiento y el estilo de vida. Ahora también representará a la marca en el fútbol y ayudará a desarrollar productos diseñados para el fútbol femenino, según el comunicado.