Mundial Qatar 2022 | ¿Qué récords podría romper Kylian Mbappé en lo que resta del torneo? | Foto: @fifaworldcup_es / Twitter
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Agencia Bloomberg
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On Holding AG incorporó al astro francés Kylian Mbappé como socio para desarrollar productos de fútbol y representar a la marca, desafiando el dominio de Nike Inc. y Adidas AG en este deporte.

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