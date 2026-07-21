Para una empresa de ropa deportiva y zapatillas como Nike, que sus selecciones no llegaran a la final implica perder la oportunidad de beneficiarse del fuerte aumento en las ventas de productos oficiales que genera el partido decisivo. Todas las camisetas de Lionel Messi y Lamine Yamal que se vieron este fin de semana en Estados Unidos y en otros países representan ingresos adicionales para su principal rival.

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“Sé que el desenlace no fue el que soñábamos”, escribió Camilo Andrade, vicepresidente y gerente general de Nike Football, en un memorando revisado por Bloomberg News tras la conclusión del torneo. Sin embargo, añadió que “independientemente del resultado y de quién levantó la copa, hicimos nuestro trabajo”.

Las acciones de Nike cayeron 0.7% el lunes y acumulan un descenso superior a 40% en los últimos 12 meses.

Rodri, número 16 de España, levanta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tras la victoria de su equipo en el New York New Jersey Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio. Fotógrafo: David Ramos/Getty Images

La compañía, que bajo el liderazgo de su director ejecutivo Elliott Hill ha reorientado su estrategia para reforzar el foco en el deporte, veía al Mundial como una gran oportunidad para ganar terreno en el fútbol.

“Ejecutamos el plan que queríamos; controlamos todo aquello que estaba bajo nuestro control”, señaló Andrade en el memorando.

También reconoció que la empresa enfrentó algunas dificultades.

Andrade escribió que el equipo encargado del fútbol de Nike “no solo protagonizó la mayor historia de recuperación, sino que también devolvió a Nike y al mundo motivos para creer”.

Las camisetas de Nike fueron objeto de críticas antes del torneo debido a arrugas que se formaban en los hombros. Además, retrasos en la producción provocaron que parte del inventario relacionado con el Mundial no llegara a los comercios en los plazos previstos por la empresa.

Andrade afirmó que Nike tiene “una enorme oportunidad para liderar y adueñarse del fútbol femenino”. La Copa Mundial Femenina se disputará el próximo año en Brasil.

Inglaterra y Noruega vistieron indumentaria Nike durante el Mundial. Martin Ødegaard (d) de Noruega disputa el balón con Jude Bellingham de Inglaterra en el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Nike suministró los uniformes de varias selecciones durante el Mundial, entre ellas EE.UU., Canadá y Noruega.

“Sigan esforzándose, sigan creyendo, sigan intentándolo. El dominio llegará”, concluyó Andrade.

Más allá del fútbol, atletas patrocinados por Adidas también lograron importantes éxitos en los últimos meses. Dos corredores de la marca registraron tiempos récord en el Maratón de Londres y rompieron la barrera de las dos horas, una meta que Nike también perseguía. Otro atleta, Josh Kerr, estableció un nuevo récord mundial en la milla masculina utilizando zapatillas de Brooks.

Nike continúa bajo presión para recuperarse tras un prolongado período de crecimiento de ventas inferior al habitual. La empresa ha mejorado su desempeño en Estados Unidos y en la categoría de running, pero sigue enfrentando debilidad en China y en su marca Converse.